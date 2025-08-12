婦醫院如廁「離奇失蹤8年」法院死亡宣告 兒：這輩子絕不放棄尋母

台大醫院雲林分院8年前發生一件離奇失蹤案，當年僅66歲的許姓婦人，在醫院照顧生病的老公，深夜上完廁所即告離奇失蹤，至今人間蒸發8年，雲林法院日前裁定死亡宣告。老婦兒子今天還原事發經過，仍不敢相信無緣無故失去母親「這輩子絕對不會放棄找媽媽」。

許姓婦人的曾姓兒子回憶說，當年父親中風，母親和其妻在醫院照顧病父，2017年的12月4日凌晨1點多，媽媽起身說要上廁所，過了許久，他老婆發現「媽媽怎麼一直還沒回來房」，四下尋找未果，趕緊通報醫院，並通知他趕到醫院，和護士找遍各樓層，也不見母親蹤影，直至早上馬上向警方報案。

他說，當時警方也調閱醫院周邊的監視器，即便母親凌晨失蹤，醫院進出的人少了，但仍沒發現媽媽蹤影，大家也感到很奇怪，但他始終不放棄尋母，多年來各種管道都嘗試過，也求神問卜，仍等不到好消息，甚至他有近半年為尋找媽媽而無法工作。

許婦兒子說，後來恢復工作，還利用下班騎了數十公里機車找尋，一些朋友也幫忙，他還向民代、地方行政首長求助。直至去年底法院通知媽媽失蹤屆滿7年，得聲請死亡宣告，直到法院判決前他仍不放棄，還登報協尋。

法院判定死亡宣告後，許婦兒子依俗為母親辦「儀式上的後事」，但他說「相信媽媽還在，這輩子絕對不會放棄找媽媽」。母親「靈前」他仍殷盼奇蹟出現。