因應颱風楊柳來襲 高市消防局停止搜救南橫墜谷一家5口

台20線南橫公路日前發生一家5口車輛墜谷，高市消防局自7月30日起搜救，8月7日起改由空拍機空中搜索。但因應颱風楊柳襲台恐有強降雨，消防局考量階段任務完成，決定停止搜救。

高雄市政府消防局今天指出，7月30日獲報當晚即派遣所屬第六大隊、特搜大隊以多梯次搜救人員，執行聯合搜救任務。搜救時因山區持續不斷受大豪雨影響，多處聯外道路因土石流與路基流失中斷，加上地形險峻，搜救工作多次受阻，事故現場除有溪水暴漲危及搜救人員安全，且有再發生二次崩塌災害可能，救援任務十分艱鉅。

消防局表示，這次救援行動自7月30日至8月6日，消防局連同民力單位共出動343名人力及17台空拍機執行地面及空中搜救任務。因桃源區災後復原重建必要性，事故地點公路局甲仙工務段8月7日進行道路搶修施工，自7日起改由空拍機執行空中搜索任務。

空拍機搜索範圍從寶來二號橋至寶來一號橋，延伸至建山二號、一號橋附近，並擴大搜索至新發大橋，針對荖濃溪範圍沙洲以及河床兩岸加強搜索，進行大規模及大範圍空勘，增加搜救作業效能，至今天共出動49名人力及19架空拍機執行72架次空勘任務。

不過，因應颱風楊柳襲台，中央氣象署已發布南部山區可能有強降雨發生，消防局考量搜救任務於7月30日展開至今8月12日，已投入甚多人力及搶救機具，多天搜尋未果且已超過人道救援時間，為加強防颱整備及評估現場救災風險，消防局階段性任務完成，決定停止搜救。