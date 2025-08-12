板橋華江碼頭新店溪上赫見女浮屍 口袋聯絡電話曝身分
新北市有民眾今天上午行經板橋區華江碼頭時，發現1具浮屍在新店溪上載浮載沉立即報警，轄區海山警方與消防人員趕抵將女性浮屍打撈上岸，經確認是昨天凌晨在永和落水的47歲女子，目前死者家屬已從南部北上處理，確切死因仍待相驗釐清。
海山警方今天上午11時許獲報，在板橋區華江碼頭新店溪上發現疑似浮屍，文聖派出所隨即派員趕赴現場，並通報消防人員協助處理。消防人員到場將浮屍打撈上岸，發現死者是1名女子，警方鑑識人員在女死者衣服口袋中發現寫著電話號碼的紙條，警員立即致電聯繫確認死者是47歲王女。
據了解，昨天凌晨1時許有民眾報案表示，1名女子從永和區福和橋上墜落新店溪，該名墜河女子的特徵與47歲王女相符，且從死者口袋中發現的聯繫電話經警員連繫後，得知死者昨天下午與住在台南的家人失去聯繫，家屬已於昨天下午報案失蹤。目前家屬已北上認屍，王女確切死因仍待檢察官相驗釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
