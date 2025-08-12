工作太苦跳海逃跑？越籍船員獲救送醫又逃逸 相關單位調查中

一名越南籍船員疑因海上工作辛苦，他日前穿救生衣跳海逃逸，在台中港外海錨區漂流，福音輪發現通報海巡署，海巡派巡防艇出海救人，送醫治療，不料這名船員在醫院治療時又逃跑，已由相關單位調查中。

福音輪在台中港卸完貨後，台中港引水人辦事處主任侯中南及黃領港昨天中午帶領出港，二人聽到此事，購買手工餅乾及鳳梨酥，也帶一頂台中港的領港帽，在開船時送給福音輪，代表台灣人感謝該船船員們救人善行。

福音輪滿載散礦砂將停靠台中港101號碼頭卸貨，8日下午進台中港前，在台中港外海錨區發現一名落海漂浮人員，船長將船舶停在人員旁，通報台中港航管中心轉報海巡署第四巡防區台中海巡隊出動巡防艇前往協助救援。

巡防艇將落海者接回艇上，靠泊碼頭後由救護車送到童綜合醫院醫治，這名男子是32歲越南籍船員，到醫院時意識清楚，脫水，收住一般病房治療，前天卻自行從醫院離開，不知去向。

據了解，這名越南籍船員疑因海上工作辛苦，穿救生衣跳海逃逸，工作船船員發現船上少一人，獲知已被海巡救起送童綜合醫院治療，船方派人到醫院看守仍被逃跑。