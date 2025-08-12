快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「5縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

工作太苦跳海逃跑？越籍船員獲救送醫又逃逸 相關單位調查中

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名越南籍船員疑因海上工作辛苦，他日前穿救生衣跳海逃逸，在台中港外海錨區漂流，福音輪發現通報海巡署，海巡派巡防艇出海救人，送醫治療，不料這名船員在醫院治療時又逃跑，已由相關單位調查中。

福音輪在台中港卸完貨後，台中港引水人辦事處主任侯中南及黃領港昨天中午帶領出港，二人聽到此事，購買手工餅乾及鳳梨酥，也帶一頂台中港的領港帽，在開船時送給福音輪，代表台灣人感謝該船船員們救人善行。

福音輪滿載散礦砂將停靠台中港101號碼頭卸貨，8日下午進台中港前，在台中港外海錨區發現一名落海漂浮人員，船長將船舶停在人員旁，通報台中港航管中心轉報海巡署第四巡防區台中海巡隊出動巡防艇前往協助救援。

巡防艇將落海者接回艇上，靠泊碼頭後由救護車送到童綜合醫院醫治，這名男子是32歲越南籍船員，到醫院時意識清楚，脫水，收住一般病房治療，前天卻自行從醫院離開，不知去向。

據了解，這名越南籍船員疑因海上工作辛苦，穿救生衣跳海逃逸，工作船船員發現船上少一人，獲知已被海巡救起送童綜合醫院治療，船方派人到醫院看守仍被逃跑。

一名越南籍船員跳海，在台中港外海漂流，海巡人員與福音輪人員聯手救上岸送醫後，他又逃逸。記者游振昇／翻攝
一名越南籍船員跳海，在台中港外海漂流，海巡人員與福音輪人員聯手救上岸送醫後，他又逃逸。記者游振昇／翻攝
福音輪進台中港前，在台中港外海錨區發現一名落海漂浮人員，船長將船舶停在人員旁，通報台中港航管中心轉報海巡署第四巡防區台中海巡隊出動巡防艇前往協助救援，福音輪善行獲感謝。記者游振昇／翻攝
福音輪進台中港前，在台中港外海錨區發現一名落海漂浮人員，船長將船舶停在人員旁，通報台中港航管中心轉報海巡署第四巡防區台中海巡隊出動巡防艇前往協助救援，福音輪善行獲感謝。記者游振昇／翻攝
一名越南籍船員跳海，在台中港外海漂流，海巡人員與福音輪人員聯手救上岸送醫後，他又逃逸。記者游振昇／翻攝
一名越南籍船員跳海，在台中港外海漂流，海巡人員與福音輪人員聯手救上岸送醫後，他又逃逸。記者游振昇／翻攝

移工 越南 海巡署

延伸閱讀

澎湖男看風景不慎失足落海 澎防部熱血上士立即下水搶命

澎湖西瀛虹橋男子落海 陸軍士官路過及時救援

中颱楊柳來勢洶洶！海上警戒升溫 北部分署籲提前防颱

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

相關新聞

土城機車雙載起口角！後座男趁紅燈暴打前座騎士 後方路人嚇傻

新北市土城區金城路、延和路口日前發生一起兩名男性機車雙載停等紅燈時，後座黑衣男突然連續勒頸暴打前座白衣騎士，連續重擊讓白...

高雄行動不便婦氣絕在床 警驚見臉紅腫瘀血...同居人坦承他打的

高雄市仁武區今天傳出婦人陳屍住處，66歲的陳姓婦人因行動不便，居家服務員前去她家要幫她洗澡，趴在床上氣絕，趕緊報警。警方見婦人臉部紅腫瘀青，在場的陳婦同居人稱，打她臉想要叫醒她...

板橋華江碼頭新店溪上赫見女浮屍 口袋聯絡電話曝身分

新北市有民眾今天上午行經板橋區華江碼頭時，發現1具浮屍在新店溪上載浮載沉立即報警，轄區海山警方與消防人員趕抵將女性浮屍打...

工作太苦跳海逃跑？越籍船員獲救送醫又逃逸 相關單位調查中

一名越南籍船員疑因海上工作辛苦，他日前穿救生衣跳海逃逸，在台中港外海錨區漂流，福音輪發現通報海巡署，海巡派巡防艇出海救人...

新埔山區狗園9隻犬被活活餓死成骨架 縣府將開罰

新竹縣新埔鎮山區的一家狗園爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，竹縣動物保護防疫所今天凌晨會同警方到場調查，目前清點後，...

南屯警「公主抱」體弱男爬6樓 他感動讚：視民如親

台中市林姓男子不良於行，昨天返回住處後，無法獨力爬樓梯回6樓住家，鄰居擔心林安危報警，南屯所警員蔡明恩以「公主抱」方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。