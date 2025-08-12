新埔山區狗園9隻犬被活活餓死成骨架 縣府將開罰

新竹縣新埔鎮山區的一家狗園爆出多隻狗兒被活活餓死在狗籠內的慘劇，竹縣動物保護防疫所今天凌晨會同警方到場調查，目前清點後，受困餓死在狗籠內的狗兒有9隻，場內其他狗籠及在籠外散養的犬隻有39隻存活，還有數量不明的浪犬被送到園外的山區放養。竹縣動保所強調，今天首要工作是「救狗」，要將傷犬、病犬都先送下山接受治療並收容，至於園內其他狗兒，已分配人員負責餵食，暫時現地收容。

新竹縣動保所指出，凌晨會勘時現場光線昏暗，上午逐一清點確認，餓死在籠內的有9隻，其他還存活的狗兒39隻，另外還有一批被放養到園外山區，但數量不明；動保所目前正盤點所內的收容量，今天帶回的傷病犬如果無法全數安置，會考慮請外縣市或縣內民間寵物醫院等地協助收容。

動保所長何志豐表示，經初步了解，這處狗園的負責人是藍姓男子，對方除了自行收容或捕捉流浪犬帶回飼養，也接受飼主棄養的寵物犬，但需收費5萬元，這處狗園是否曾對外募款仍待清查，但先前確有勸募狗糧的行為。

縣府指出，依現場情況，狗園相關人員應已觸犯動保法第25條，依法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。將由警方傳喚請對方說明調查，依程序也要到府說明，追究涉案者涉及的行政處分。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎凌晨在臉書PO文，爆出這件活活餓死犬隻的慘劇，他表示這些狗兒被活活餓死，籠裡滿是屍體，現場就有十多隻狗死在籠子中，環境瀰漫著腐爛屍體味，許多狗狗被隨意開籠放掉，看到這一幕，心情極度沉痛與憤怒，呼籲曾委託藍姓男子照顧狗狗的飼主，務必確認自己的狗是否平安無事，現場飼料堆積卻不餵食，行為極惡劣。