南屯警「公主抱」體弱男爬6樓 他感動讚：視民如親

台中市林姓男子不良於行，昨天返回住處後，無法獨力爬樓梯回6樓住家，鄰居擔心林安危報警，南屯所警員蔡明恩以「公主抱」方式，協助將林男搬回住處，林男除了誇獎警員的好體力之外，也感謝警員「視民如親」的熱心行為。

經查，林姓男子（57歲）平時獨居且因患病不良於行，昨天搭乘計程車回診返回住處，因無人攙扶無法自行上樓，只能坐在大樓一樓大廳無助等待。

鄰居見狀擔心他的安危，隨即報案請求轄區南屯派出所協助。

警員蔡明恩、蔡見成獲報後火速趕抵現場，發現林男坐在椅子上，警方得知林男居住在6樓、但完全沒有體力爬樓後，警員蔡明恩決定以「公主抱」方式協助他返家，雖然該棟民宅有電梯，但過於狹小，也無法將林男放在電梯地板，加上林男體重不重，警員索性將林男抱回住處。

林男到家後十分感動，直誇警員「你們視民如親的態度很感人」、「你們真的好厲害」。

第四警分局呼籲，若家中有行動不便或年長親友，外出就醫或返家時務必有家人或朋友陪同，以免發生意外；如遇突發狀況，可立即撥打110報案，請求警察協助。