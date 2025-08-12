聽新聞
土城機車雙載起口角！後座男趁紅燈暴打前座騎士 後方路人嚇傻
新北市土城區金城路、延和路口日前發生一起兩名男性機車雙載停等紅燈時，後座黑衣男突然連續勒頸暴打前座白衣騎士，連續重擊讓白衣男一度昏厥倒地，黑衣男將機車靠邊後，回頭再將白衣男拎到一旁，過程嚇傻後方路人。警方獲報後，循線聯繫兩男，但白衣男不願提告，警方將依社會秩序維護法究辦。
據了解，本月9日傍晚5時許，31歲楊姓男子騎機車搭載30歲劉姓友人，事發前2人途中發生口角，劉男於是趁停等金城路、延和路口紅燈時，出手從後方先以左手勒住楊男頸部，再以右手對其頭部連續揮拳，使楊男一度昏厥倒地。
之後，劉男先將機車牽到路邊，再走回路口，拉起楊男左手拖到路邊。警方接獲民眾報案趕抵現場，2人已先離去，於是透過監視器調閱車牌，透過車主通知告知2人了解案情，但楊男不願提告，警方於是將動手的劉男依違反社會秩序維護反送辦。
