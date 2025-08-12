高雄行動不便婦陳屍住處 居服員驚見臉紅腫瘀血疑遇害

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區今天傳出婦人陳屍住處，66歲的陳姓婦人因行動不便，居家服務員前去她家要幫她洗澡，竟見她臉上紅腫瘀血、趴在床上氣絕，趕緊報警。警方勘查屋內無打鬥痕跡，但訪查，案發前疑有爭吵聲，找到陳婦同居人，正調查全案。

據了解，陳姓婦人平時與同居人同住高雄市仁武區大豐街，她因患病，行動不便，才申請居服員日間照護。

今天上午10時許，居服員到陳婦住處，要幫陳婦洗澡，但見陳婦趴在床上沒動靜，上前查看，竟見陳婦臉上疑有紅腫瘀血，疑似曾遭毆打，已無氣息，趕緊報警。

仁武警分局員警到場，發現屋內無明顯打鬥跡象，但訪查大樓鄰居，似有聽到爭吵聲。警方查出陳婦有名男友平時與她同住，但同居人不在家，後來聯繫到陳婦的同居人，正查明陳婦死因。

高雄市警仁武分局轄區今天發生婦人死亡案。圖／本報資料照片
高雄市警仁武分局轄區今天發生婦人死亡案。圖／本報資料照片

