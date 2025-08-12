快訊

高雄74歲比丘尼一路逆向 遭警攔停急喊「阿彌陀佛」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄傅姓比丘尼疑似不熟悉路況，今天上午11時許，開車沿九如四路北往南一路「逆向」直行，行駛200公尺後才被巡邏警車攔下，74歲傅女滿臉驚恐，警方依法開罰送出1800元罰單。

警方調閱監視器畫面，傅女開車一路逆向行駛，前方車輛見狀，急忙打方向燈靠向路邊，多輛機車騎士也閃到一旁，就怕被逆向車撞上，經過的人全都看傻眼。

鼓山分局內惟所巡經九如四路、西藏街口時，隨即迴轉將傅女車輛攔停，身穿咖啡色海青的傅女下車急喊「抱歉」。

警方質問「你知道逆向嗎」、「你看人家都這樣騎」，傅女還疑惑「這樣哦，阿彌陀佛」，警方提醒傅女違規時，她還雙手合十詢問「這樣要罰多少錢？」

員警登載完身分後，提醒傅女注意駕駛，並依法開罰，傅女最高將面臨1800元罰鍰。

傅女被警方攔停。記者張議晨／翻攝
傅女被警方攔停。記者張議晨／翻攝

