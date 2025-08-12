聽新聞
0:00 / 0:00
影／大熱天1歲幼童遭反鎖賓士大G車內 三芝警果斷破窗救援
新北市三芝區日前有1個年輕媽媽不慎把周歲多的兒子和車鑰匙，一起鎖在賓士大G越野休旅車內，由於酷暑高溫直逼32度，焦急連忙報案求助，後來員警直接破窗化解危機，但手卻被噴濺的碎玻璃割傷。
孩子的媽媽和阿嬤9日上午9時許，將車臨停在三芝國中斜對面育英街旁，一起到附近菜市場購物，回程媽媽先將兒子安頓在後座兒童座椅，然後再坐到駕駛座時，發現前擋風玻璃似被夾了廣告傳單，於是又下車取紙。
未料車門一關便自動上鎖，結果媽媽和阿嬤在車外，兒子和車鑰匙都被鎖在車內沒開空調，媽媽趕緊報案求助。三芝分駐所警員林加宸趕抵，眼看氣溫逐漸升高情況危急，徵求同意後直接破窗取出鑰匙順利打開車門，林加宸的手指和手背卻被碎玻璃割傷。
隨後消防隊也趕抵，阿嬤連忙將幼童抱出來安撫。淡水警分局提醒民眾，夏季高溫下，密閉車內溫度有致命危險，若帶孩子開車出門，務必隨身攜帶車鑰匙，避免將幼童單獨留在車內；若遇反鎖受困緊急狀況，應立即撥打119或110求助，以免延誤救援釀成遺憾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言