影／大熱天1歲幼童遭反鎖賓士大G車內 三芝警果斷破窗救援

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區日前有1個年輕媽媽不慎把周歲多的兒子和車鑰匙，一起鎖在賓士大G越野休旅車內，由於酷暑高溫直逼32度，焦急連忙報案求助，後來員警直接破窗化解危機，但手卻被噴濺的碎玻璃割傷。

孩子的媽媽和阿嬤9日上午9時許，將車臨停在三芝國中斜對面育英街旁，一起到附近菜市場購物，回程媽媽先將兒子安頓在後座兒童座椅，然後再坐到駕駛座時，發現前擋風玻璃似被夾了廣告傳單，於是又下車取紙。

未料車門一關便自動上鎖，結果媽媽和阿嬤在車外，兒子和車鑰匙都被鎖在車內沒開空調，媽媽趕緊報案求助。三芝分駐所警員林加宸趕抵，眼看氣溫逐漸升高情況危急，徵求同意後直接破窗取出鑰匙順利打開車門，林加宸的手指和手背卻被碎玻璃割傷。

隨後消防隊也趕抵，阿嬤連忙將幼童抱出來安撫。淡水警分局提醒民眾，夏季高溫下，密閉車內溫度有致命危險，若帶孩子開車出門，務必隨身攜帶車鑰匙，避免將幼童單獨留在車內；若遇反鎖受困緊急狀況，應立即撥打119或110求助，以免延誤救援釀成遺憾。

新北市三芝區日前有1個年輕媽媽不慎把周歲多的兒子和車鑰匙，一起鎖在賓士大G越野休旅車內，由於酷暑高溫情況危急，員警直接破窗化解危機，阿嬤連忙將幼童抱出來安撫。記者林昭彰／翻攝
