假警察來電 台中女子緊張掛斷電話問真警察才沒被騙

台中市郭姓女子昨天接到一通隱藏來電號碼的電話，對方聲稱她丈夫的身分證被拿到區公所辦文件，已涉及刑案，女子聽到後很緊張，不理會對方要求需線上報案，勿掛電話，她立即掛斷電話到大雅警分局潭北派出所求助，員警聽完她描述後解釋，這是假檢警詐騙手法。

大雅警分局潭北派出所警員張維哲昨天值勤時，45歲郭姓女子焦急到派出所報案，她說剛接獲一通隱藏來電，自稱新北市政府警察局刑事警察大隊偵二隊陳文生警察電話，稱一名王小姐使用她丈夫的身分證至新北市某區公所辦理文件，本案已經涉及詐欺及洗錢案件，要求郭女不要掛掉電話聽從指示撥打分機8448進行線上報案程序。

郭女感覺有異，因丈夫的身分證在家中，未曾借人或有遺失紀錄，但她第一次接到此類電話緊張害怕，立即掛掉電話到潭北派出所報案，警員聽完她陳述發現是遭遇假檢警詐騙方式，現場解釋詐騙集團有關詐騙手法，並上網搜尋相關詐騙方式供報案人觀看，郭女才知道原來這是詐騙。