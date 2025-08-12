聽新聞
影／彰化車禍嬤孫1死1傷 阿公痛哭：才退休想帶她遊山玩水
彰化縣員林市昨天下午發生65歲王姓婦人騎機車載著14歲的孫子行經萬年路與三民街路口時，遭蕭男駕駛的小貨車撞飛，導致王婦身亡，孫子受傷，王婦的丈夫痛哭說，「我們今年才退休，才想帶妻子遊山玩水怎麼發生這種事」。
「怎麼沒辦法救了？」王婦的丈夫悲痛說，昨天妻子先載孫子去看病後，再載去練拳擊，沒想到遭遇車禍。他難以承受事實，傷心落淚說，最近他才把工廠過給人家，和妻子退休了，都已訂好9月行程要帶妻子遊山玩水，辛苦大半輩子，想和妻子退休後開始遊山玩水，怎麼會發生這種事？
王夫說，前幾天才一家人一起慶祝父親節，一家歡樂，妻子的姐妹也來聚會，妻子才和好姐妹開心聊整晚，怎麼現在就天人永隔。
這起祖孫車禍發生在昨天下午2點多，65歲王婦騎機車載著14歲孫子行經員林市萬年路三段，在三民街左轉時，遭對向駕駛小貨車的蕭男（27歲）猛烈撞上，衝擊力之大，王婦被卡在車下，當場失去生命跡象，消防隊據報到場，以油壓器材等將貨車撐高，才將王婦救出送醫，她孫子也受到嚴重撞擊，頭部和四肢多處擦挫傷送醫救治。
員榮醫院急診處表示，65歲王婦到院時已無呼吸心跳，四肢有明顯外傷，左手右腳變形、骨折，並有氣胸血胸，腹部大出血，急救半小時後仍宣告不治。
家屬也質疑小貨車車速太快才會肇事，警方初步調查，小貨車行經路口時未減速，而王婦騎機車轉彎時也未注意路況禮讓直行車，肇事責任釐清中。
