獨／殺蟲劑配打火機滅蟲...今北屯男燒了自宅 警帶回偵辦
台中市北屯區旅順路民宅今天上午11時許傳出火警，一名年約58歲男子受困在二樓陽台，警消協助男子脫困後發現，男子案發時在二樓前側臥室，以殺蟲劑搭配打火機方式，點燃氣體釀成火警，因男子精神狀況不佳，已被警方帶回偵訊，全案將依公共危險罪方向偵辦。
台中市消防局在12日上午11時許獲報，北屯區旅順路一間三樓民宅傳出火警，消防局派遣北屯分隊等多個單位、12輛消防車、30名人力到場滅火，由副大隊長沈建民擔任指揮官，警消到場時2樓已有火煙竄出，且58歲男子受困在二樓陽台待援。
消防局等待室內排煙後，協助男子從室內梯脫困，男子無明顯傷勢，現場僅2樓前側臥室雜物起火燃燒，燃燒面積約9平方公尺，財損及原因待查。
據了解，男子在案發前為了驅蟲，使用殺蟲劑搭配打火機的方式，點燃氣體，才意外點燃物內雜物，釀成火勢，因涉及公共安全，警方已將男子帶回製作筆錄，男子精神狀況不佳，過去疑有就醫紀錄，全案將依公共危險罪方向偵辦。
