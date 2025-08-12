影／「只是很想當特助」三重男子冒充陳啟能議員助理 警抓到人

新北市三重區近日有人穿著市議員陳啟能特別助理背心，連續2次進入瓦斯管線工地問東問西「關心施工進度」，經瓦斯公司向議員服務處詢問查無此人，警方獲報將王姓男子查緝到案，他供稱背心是自行偽造、只是很想當助理。

市議員陳啟能服務處指出，新海瓦斯公司近日在自強路一段、大智街附近維修管線，1名穿著「議員特別助理」背心的中年男子，6日、9日連續2次進入工地說要「關心搶修進度」，令施工人員感到很奇怪，覺得該男子意圖不明、舉止異常。

瓦斯公司經理隨即向議員服務處查證，結果發現疑似假冒，服務處副主任10日上午向警方報案，三重警分局當天就在工地附近找到45歲王姓男子，他主動從機車置物箱拿出背心交付，供稱是自行偽造、坦承冒用身分，但強調只是很想當特助，沒特殊意圖。

警詢後將王男依違反社會秩序維護法函送新北地方法院三重簡易庭裁罰，「冒用他人身分」可處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰、「藉端滋擾公共場所」則可處3日以下拘留或1萬2二千元以下罰鍰。