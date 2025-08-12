查找潛在被害人奏效！苗縣退休校長遭詐1200萬 警局及時阻詐並破案

苗栗縣一名退休校長誤信網路上的投資虛擬貨幣廣告遭騙上千萬元，警方透過「尋找潛在被害人」給予關懷，對方卻還不願意承認遭詐，直到縣府心理健康中心與生命線協會協助，他才打開心房，與警方合作逮捕詐騙集團成員 。

詐騙手法日益翻新，警政署刑事局成立金融資料調閱小組，分析報案資料、金流等，查找疑似正在遭詐但尚未報案的民眾，列為潛在被害人，再分派給各縣市警察局，啟動主動關懷機制。訪查時會詢問匯款人是否有投資股票、加入飆股群組等，說明常見詐騙手法，提醒其可能已陷入詐騙陷阱。

據統計今年1至7月，苗栗縣警局執行「潛在被害人查找計畫」共計380件，已成功勸阻181人報案即時止損，攔阻金額2327萬餘元，報案率達47.63%，但仍有超過五成民眾不認為遭詐騙或不願向警察報案。

在訪查與受理過程中，就發現一名退休校長誤信網路上的投資廣告，與幣商約定面交金額高達1200萬元投資虛擬貨幣。警方獲悉後主動出擊，成功攔阻被害人繼續受騙，並將幣商繩之以法，依涉犯刑法詐欺罪及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

縣長鍾東錦表示，詐騙不只造成財產損失，更可能影響民眾的身心健康，特別是長輩或獨居者一旦受騙，往往難以承受。縣府全力支持警察局與心理健康中心、社會處及社團法人苗栗縣生命線協會攜手合作，主動查找並關懷介入，共同協助每一位受害者。