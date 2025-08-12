花蓮6旬街友倒臥水溝內 疑跌倒撞到頭部身亡多日

花蓮德興棒球旁水溝連日聞到臭味，民眾找尋味道來源，赫然發現一名男子倒臥在水溝中，明顯已死亡，警方未在男子身上找到身分證明文件，經警察局鑑識科人員採取指紋比對，確認死者是63歲陳姓男子，檢方排除外力介入，懷疑陳男不慎跌落水溝撞到頭部身亡。

吉安警分局今天指出，10日上午接獲民眾報案，在花蓮市介仁街與濟慈路口水溝內，發現一名男子倒臥，疑似死亡多日，身體浮腫、發出異味，警方報請花蓮地檢署刑事相驗。檢察官會同法醫師與警方勘驗後，初步排除外力介入可能，現場也沒有打鬥或其他可疑跡象。

據了解，死者63歲陳姓男子是街友，經常在花蓮國福、太昌一帶流浪，上月底想偷拿婦人機車上的水果，婦人見狀趕緊制止；本月初陳男睡在太昌一帶的路邊，民眾好心報案，警方到場關心後，陳男就自行離去，10日清晨6時30分左右，被民眾發現陳屍在水溝中，衣著跟之前在街上遊蕩一樣。