快訊

亞洲盃男籃／中華隊返8強有感而發？歸化洋將戴維斯：我需要籃球合約

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮6旬街友倒臥水溝內 疑跌倒撞到頭部身亡多日

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮德興棒球旁水溝連日聞到臭味，民眾找尋味道來源，赫然發現一名男子倒臥在水溝中，明顯已死亡，警方未在男子身上找到身分證明文件，經警察局鑑識科人員採取指紋比對，確認死者是63歲陳姓男子，檢方排除外力介入，懷疑陳男不慎跌落水溝撞到頭部身亡。

吉安警分局今天指出，10日上午接獲民眾報案，在花蓮市介仁街與濟慈路口水溝內，發現一名男子倒臥，疑似死亡多日，身體浮腫、發出異味，警方報請花蓮地檢署刑事相驗。檢察官會同法醫師與警方勘驗後，初步排除外力介入可能，現場也沒有打鬥或其他可疑跡象。

據了解，死者63歲陳姓男子是街友，經常在花蓮國福、太昌一帶流浪，上月底想偷拿婦人機車上的水果，婦人見狀趕緊制止；本月初陳男睡在太昌一帶的路邊，民眾好心報案，警方到場關心後，陳男就自行離去，10日清晨6時30分左右，被民眾發現陳屍在水溝中，衣著跟之前在街上遊蕩一樣。

死者後續事宜已由住在桃園的家屬接手處理，警方呼籲民眾如發現可疑情況，應立即通知警方，以利第一時間到場查處，確保社區治安與公共安全。

花蓮有民眾在花蓮德興棒球旁水溝聞到臭味，赫然發現一名男子倒臥在水溝中已經浮腫、死亡多日。圖／吉安警分局提供
花蓮有民眾在花蓮德興棒球旁水溝聞到臭味，赫然發現一名男子倒臥在水溝中已經浮腫、死亡多日。圖／吉安警分局提供

花蓮 死亡 醫師

延伸閱讀

楊柳颱風逼近！台中環保局出動清溝神器助攻排水暢通

花蓮人氣「定置漁場三代目」插旗台北！限定「小川椒濃胡麻沾麵」必吃

影／喝酒還開車！6旬翁自撞電線桿 跌落路旁水溝

何博文台南救災清溝 林佳新貼1照諷「這是我記憶中的疏濬」

相關新聞

獨／殺蟲劑配打火機滅蟲...今北屯男燒了自宅 警帶回偵辦

台中市北屯區旅順路民宅今天上午11時許傳出火警，一名年約58歲男子受困在二樓陽台，警消協助男子脫困後發現，男子案發時在二...

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店退休了

台北一群大學生8人5日到小琉球遊玩時，與田老大潛水店老闆發生行車糾紛，遭老闆追上賞巴掌、脅迫下跪磕頭，畫面曝光引發撻伐，...

查找潛在被害人奏效！苗縣退休校長遭詐1200萬 警局及時阻詐並破案

苗栗縣一名退休校長誤信網路上的投資虛擬貨幣廣告遭騙上千萬元，警方透過「尋找潛在被害人」給予關懷，對方卻還不願意承認遭詐，...

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，今天凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗...

影／彰化車禍嬤孫1死1傷 阿公痛哭：才退休想帶她遊山玩水

彰化縣員林市昨天下午發生65歲王姓婦人騎機車載著14歲的孫子行經萬年路與三民街路口時，遭蕭男駕駛的小貨車撞飛，導致王婦身...

影／「只是很想當特助」三重男子冒充陳啟能議員助理 警抓到人

新北市三重區近日有人穿著市議員陳啟能特別助理背心，連續2次進入瓦斯管線工地問東問西「關心施工進度」，經瓦斯公司向議員服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。