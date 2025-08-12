小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店退休了

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

台北一群大學生8人5日到小琉球遊玩時，與田老大潛水店老闆發生行車糾紛，遭老闆追上賞巴掌、脅迫下跪磕頭，畫面曝光引發撻伐，事後老闆雖發文道歉但仍止不住血，現在打算賣掉店面退休，或離開小琉球重新開始。

當時大學生一群人共8人，在小琉球騎車與某潛水店老闆因行車糾紛起口角，雙方發生衝突。他的朋友離開後，男子竟惱羞成怒，騎車追到其住宿地點，並揚言要他們「小心一點」。半小時後他又帶了一批人前來，並傳出仗著人多勢眾出手打年輕人耳光，甚至還亮刀恐嚇，要求年輕人下跪道歉後才善罷干休。

過程後半段被同行友人錄影下來，事發後PO上網引發關注。警方表示，此案未接獲相關報案，已主動積極介入偵辦，相關人員均已到案。經了解是行車口角糾紛，檢視影片未有持刀及傷害行為，全案依強制罪、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

影片重挫小琉球觀光，老闆隨即發聲明道歉止血指出，「不打算為自己的行為找任何藉口。影片中的畫面，無論前因後果為何，都無法合理化我要求對方下跪、以及言語恐嚇的事實，願意承擔所有應負的法律責任，並將以最大的誠意，努力尋求原諒與和解，希望能有機會當面向您們致歉，並商討任何可能的補償方案。」

不過事後仍有不少網友發在網上抨擊，揚言抵制；也有不少騷擾電話，甚至用外送平台訂餐等方式癱瘓公司營運，讓他緊急關閉粉專。後來老闆心灰意冷，乾脆把店賣掉退休休息。

老闆感嘆「現在網路攻擊這麼嚴重…整個社會都變了。」他表示從事潛水已經12年，7年前就想退休，至於未來規畫，因為也還有一票死忠潛水客，也可能離開是非之地，重新開始。

一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝
一群年輕遊客8月5日深夜與一名當地男子因行車糾紛起了衝突，男子後續竟跟到遊客民宿要求下跪道歉。記者潘奕言／翻攝

