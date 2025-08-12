影／12歲女遭鐵條擊傷...消防不救？台南消防局：勘災車已先止血

關於「自由時報」報導，7月初丹娜絲颱風來襲時，台南有12歲女童遭飛來鐵條插入顱內，父親開車送醫途中，攔下消防局勘災車，但消防員拒絕協助、也沒有通報就離開；消防局今天回應，當時隊員有協助指導加壓止血，並確認家屬已經與救護車取得聯繫才離開。

自由時報今報導，當天12歲女童在家中遭飛來鐵條貫入腦部，父母風雨中急載女兒送醫，攔下勘災車求救，但對方卻回「沒設備」後離開；父親求小隊長協助開道，對方回要去救受困老人，揚長而去，也未通報勤務中心，所幸後來救護車趕到，協助送醫，如今女童已出院。

台南市消防局說明，今年7月6日丹納斯颱風來襲時，晚間10時36分接獲報案，七股區中寮里有長者住處屋頂遭吹翻，並於現場受困，消防局勘災車立即出勤，車上有小隊長與隊員；當時颱風造成多處道路受阻，樹木及電線桿倒塌情形嚴重，出勤人員持續尋找替代路線。

當勘災車爭取時間趕赴報案地點途中，行經佳里區忠孝路福懋加油站附近時，遇有民眾攔停，表示車上女兒頭部受傷流血，盼協助載送醫院；出勤人員立即關切傷勢，指導持續加壓止血，並評估車輛為後勤車，已載滿照明燈與救生器材，且無任何救護設備。

現場出勤人員考量原救援受困長者任務已因交通阻斷延誤多時，遭民眾攔停現場距醫院約3公里，遂向民眾道歉告知尚有任務在身，目前車輛無法提供協助；當時民眾駕車離開前，曾向出勤人員詢問當下位置，並表示消防局有打電話問位置在哪裡，出勤人員判斷已有報案，未再通報。

事後當事人於7月9日向1999陳情，表示女兒因丹納絲颱風受傷，攔下消防車卻不願意協助送醫；消防局接獲陳情，督察室立即展開調查，在釐清案件後，已向家屬說明並取得諒解，該情況並非刻意拒絕協助，而是基於當時環境背景及現場條件等綜合判斷所作決策。

案件經調查後，已於7月14日簽結，台南市消防局表示，將持續加強宣導，提醒執勤人員在勤務中除保持專業態度外，亦須具備同理心，確保救援行動更貼近市民需求。颱風或重大災害發生時，也呼籲市民朋友如遇緊急狀況，應第一時間撥打119。