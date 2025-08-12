迴轉釀禍！蘆竹大客車、機車相撞 男騎士骨折送醫
桃園市昨(11)日上午9時許，蘆竹區中正北路1165巷口發生一起營業大客車與普通重型機車碰撞事故。經查，60歲徐姓男子駕駛營業大客車沿中正北路往大園方向行駛，於巷口迴轉時，不慎與同向直行的28歲潭姓男騎士發生碰撞，事故造成潭男骨折，送往長康醫院治療，詳細肇事原因尚待警方釐清。
蘆竹警分局表示，經調查為徐男駕駛未載客之營業大客車，沿中正北路往大園方向行駛，於1165巷口迴轉時不慎與同向直行之潭男發生碰撞並造成潭男骨折，送往長康醫院救治所幸無生命大礙。警方對雙方駕駛施以酒測，其酒測值為0，詳細車禍發生原因正釐清中。
蘆竹分局呼籲，駕駛車輛應依規定迴轉，遇路口轉彎時，務必減速慢行，以確保行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】迴轉釀禍！蘆竹大客車、機車相撞 男騎士骨折送醫
