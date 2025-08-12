快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

迴轉釀禍！蘆竹大客車、機車相撞 男騎士骨折送醫

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市昨(11)日上午9時許，蘆竹區中正北路1165巷口發生一起營業大客車與普通重型機車碰撞事故。經查，60歲徐姓男子駕駛營業大客車沿中正北路往大園方向行駛，於巷口迴轉時，不慎與同向直行的28歲潭姓男騎士發生碰撞，事故造成潭男骨折，送往長康醫院治療，詳細肇事原因尚待警方釐清。

S 12886054
事故造成潭男骨折，送往長康醫院治療。圖：讀者提供

蘆竹警分局表示，經調查為徐男駕駛未載客之營業大客車，沿中正北路往大園方向行駛，於1165巷口迴轉時不慎與同向直行之潭男發生碰撞並造成潭男骨折，送往長康醫院救治所幸無生命大礙。警方對雙方駕駛施以酒測，其酒測值為0，詳細車禍發生原因正釐清中。

S 12886050 0
徐男駕駛未載客之營業大客車迴轉時不慎與同向直行之潭男發生碰撞。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛車輛應依規定迴轉，遇路口轉彎時，務必減速慢行，以確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】迴轉釀禍！蘆竹大客車、機車相撞 男騎士骨折送醫

延伸閱讀：

  1. 桃園環保局守護生態環境 露營場3月起強化污水管理
  2. 剴剴案引發全民怒火 網提案虐童致死者判無期徒刑、死刑

骨折 桃園

延伸閱讀

影／桃園蘆竹遊覽車迴轉撞機車 騎士連人帶車彈起骨折送醫

台中恐怖小吃店…老闆出獄1個月和客人吵架 拿開山刀捅肚砍到骨折

影／三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

同致電子力挺蘆竹消防分隊 捐贈多項急救裝備

相關新聞

瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，今天凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗...

影／12歲女遭鐵條擊傷...消防不救？台南消防局：勘災車已先止血

關於「自由時報」報導，7月初丹娜絲颱風來襲時，台南有12歲女童遭飛來鐵條插入顱內，父親開車送醫途中，攔下消防局勘災車，但...

影／桃園蘆竹遊覽車迴轉撞機車 騎士連人帶車彈起骨折送醫

桃園市蘆竹區今上午9時許發生一輛遊覽車於中正北路迴轉時不慎擦撞一輛直行機車，28歲潭姓騎士當下因煞車不及連車帶人彈起摔地...

快改道 國1北上台北追撞事故1車翻覆 「紫爆」回堵5公里

今天上午10時36分，國道1號北向25.5K五股轉接道至台北路段，發生2輛自小客車追撞事故。高速公路局表示，其中1輛車側...

難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋...

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店退休了

台北一群大學生8人5日到小琉球遊玩時，與田老大潛水店老闆發生行車糾紛，遭老闆追上賞巴掌、脅迫下跪磕頭，畫面曝光引發撻伐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。