聽新聞
0:00 / 0:00
瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨
新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，今天凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗籠內的犬隻已成白骨，情況慘不忍睹，園內還有50多隻活犬被關在籠內，目前動保所已緊急調查，深入了解案情，全案可能已涉及刑責，縣府持續清查及關注。
新竹縣動保所昨晚10點接獲通報，藍姓男子在新埔鎮經營狗園，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬，相關單位今天凌晨入園調查，才發現情況慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架，讓人怵目驚心。
新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎在臉書PO文指出，虎哥收到緊急檢舉，一位惡劣的狗園藍姓負責人在新竹縣新埔鎮經營狗園，向人收取高額費用照顧狗狗，一隻竟要價5萬元，卻不餵食，讓牠們活活餓死。籠子裡滿是屍體，現場目測就有十多隻狗死在籠子中，環境瀰漫著腐爛屍體味，許多狗狗也被隨意開籠子放掉，看到這一幕，心情極度沉痛與憤怒。
邵柏虎表示，他一接獲檢舉，第一時間聯絡在竹北市的新竹縣動保所，協會顧問也協助聯繫新埔警分局多位派出所長，警方與動保所人員都到場記錄並立案調查，目前一些愛狗的朋友已緊急幫活著的狗狗裝水、餵食新鮮食物，並初步打掃如同人間地獄般的環境，全案後續由轄區派出所以及動保所處理；他並呼籲，凡是曾委託藍姓男子照顧狗狗的飼主，務必確認自己的狗是否平安無事，現場飼料堆積卻沒有餵食，行為極惡劣。
新竹縣動保所在上午縣務會議結束後，向縣長楊文科報告此事。他表示，今天凌晨前往調查，由於現場昏暗，初步清點有10多隻死在籠內的犬隻，都成白骨，顯然已死亡一段時間，另外還有50隻活的犬隻，目前整個狗園已由動保所掌控，此事已違反動保法及刑責，調查清楚後會移送檢方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言