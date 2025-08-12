瀰漫腐屍味...新竹縣山區狗園驚爆十餘隻狗兒慘死成籠內白骨

新竹縣新埔鎮一處山區狗園驚傳活活餓死收容的十多隻狗，縣府動保所接獲通報，今天凌晨會同警方入園追查，發現有10多隻被關在狗籠內的犬隻已成白骨，情況慘不忍睹，園內還有50多隻活犬被關在籠內，目前動保所已緊急調查，深入了解案情，全案可能已涉及刑責，縣府持續清查及關注。

新竹縣動保所昨晚10點接獲通報，藍姓男子在新埔鎮經營狗園，除了收容流浪犬，也收費收容飼主棄養的寵物犬，相關單位今天凌晨入園調查，才發現情況慘不忍睹，許多被餓死的犬隻都只剩下骨架，讓人怵目驚心。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會公益理事長邵柏虎在臉書PO文指出，虎哥收到緊急檢舉，一位惡劣的狗園藍姓負責人在新竹縣新埔鎮經營狗園，向人收取高額費用照顧狗狗，一隻竟要價5萬元，卻不餵食，讓牠們活活餓死。籠子裡滿是屍體，現場目測就有十多隻狗死在籠子中，環境瀰漫著腐爛屍體味，許多狗狗也被隨意開籠子放掉，看到這一幕，心情極度沉痛與憤怒。

邵柏虎表示，他一接獲檢舉，第一時間聯絡在竹北市的新竹縣動保所，協會顧問也協助聯繫新埔警分局多位派出所長，警方與動保所人員都到場記錄並立案調查，目前一些愛狗的朋友已緊急幫活著的狗狗裝水、餵食新鮮食物，並初步打掃如同人間地獄般的環境，全案後續由轄區派出所以及動保所處理；他並呼籲，凡是曾委託藍姓男子照顧狗狗的飼主，務必確認自己的狗是否平安無事，現場飼料堆積卻沒有餵食，行為極惡劣。