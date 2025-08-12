南市清潔隊員收運垃圾遭毆傷 環局譴責並提告捍衛權益

台南市環保局新營區清潔隊蘇姓隊員昨晚執行垃圾收運作業時，遭一名男子出拳毆打臉部及身體，並從垃圾車上摔落在地，送醫治療中。環保局對清潔隊員長年默默守護市容、辛勤維護環境，卻因民眾的不理智與暴力行為受傷表示遺憾。除嚴正譴責外，將依法提告，並強調公權力不容挑戰。

環保局指出，經了解，蘇姓隊員日前在新進路二段一帶收運垃圾時，曾遇一名女子攜帶回收物欲投入垃圾車，當下即說明資源回收與垃圾應分開處理。女子返家後，隨即有一名男子出來與隊員理論。孰料，昨11日晚間約6時30分，垃圾車行經同地點並完成收運作業後，蘇姓隊員站在車上準備前往下一收運點，該男子上前投擲垃圾時，竟突然對隊員拉扯並出拳毆打，導致蘇姓隊員車上摔落。同車隊員立刻報警，救護車也迅速趕抵現場，將受傷隊員送醫檢查治療。