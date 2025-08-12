南市清潔隊員收運垃圾遭毆傷 環局譴責並提告捍衛權益
台南市環保局新營區清潔隊蘇姓隊員昨晚執行垃圾收運作業時，遭一名男子出拳毆打臉部及身體，並從垃圾車上摔落在地，送醫治療中。環保局對清潔隊員長年默默守護市容、辛勤維護環境，卻因民眾的不理智與暴力行為受傷表示遺憾。除嚴正譴責外，將依法提告，並強調公權力不容挑戰。
環保局指出，經了解，蘇姓隊員日前在新進路二段一帶收運垃圾時，曾遇一名女子攜帶回收物欲投入垃圾車，當下即說明資源回收與垃圾應分開處理。女子返家後，隨即有一名男子出來與隊員理論。孰料，昨11日晚間約6時30分，垃圾車行經同地點並完成收運作業後，蘇姓隊員站在車上準備前往下一收運點，該男子上前投擲垃圾時，竟突然對隊員拉扯並出拳毆打，導致蘇姓隊員車上摔落。同車隊員立刻報警，救護車也迅速趕抵現場，將受傷隊員送醫檢查治療。
環保局呼籲，基層清潔隊員長年在第一線維護市容與公共衛生，應獲得尊重與理解，絕不容忍任何暴力行為，會全力配合警方追究相關責任，維護工作人員的安全與尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言