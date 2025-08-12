澎湖男看風景不慎失足落海 澎防部熱血上士立即下水搶命

澎湖馬公1名陳姓男子今天上午到觀音亭西瀛虹橋上看風景，不料失足落海，幸好澎湖防衛指揮部上士王博智運動時及時發現，立刻下水救人，才挽回陳男生命。

今天上午7時40分許，陳姓男子（26歲）在馬公觀音亭西瀛虹橋上看風景，失足落海，王博智晨運路過，見陳在海上載浮載沉，立即跳下海救人。

澎湖警方據報，請消防局派員救援，消防人車趕抵岸邊，見王博智已將陳姓男子救上消波塊，隨後協助2人上岸。