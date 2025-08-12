快訊

疑路口未減速 直行機車與左轉自小客碰撞

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龍潭區中豐、干城路口8日中午12時許發生一起車禍，一台機車沿中豐路直行時，與對向欲左轉干城路的小客車發生碰撞，龍潭警分局獲報到場處理，所幸騎士僅有受輕傷，無生命危險。

機車沿中豐路直行時，與對向欲左轉干城路的小客車發生碰撞。圖：讀者提供

龍潭交通分隊長卓宜澂表示，8日中午在龍潭區中豐、干城路口，發生一起自小客車與普重機碰撞的交通事故。經警方到場處理發現，自小客沿中豐路左轉干城路時，與對向直行普重機發生碰撞，造成機車騎士有受傷情形，所幸生命無大礙。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。

警方呼籲，用路人轉彎時，應禮讓直行車先行，以維護自身及其他用路人行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑路口未減速 直行機車與左轉自小客碰撞

桃園

