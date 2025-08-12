聽新聞
0:00 / 0:00
疑路口未減速 直行機車與左轉自小客碰撞
桃園市龍潭區中豐、干城路口8日中午12時許發生一起車禍，一台機車沿中豐路直行時，與對向欲左轉干城路的小客車發生碰撞，龍潭警分局獲報到場處理，所幸騎士僅有受輕傷，無生命危險。
龍潭交通分隊長卓宜澂表示，8日中午在龍潭區中豐、干城路口，發生一起自小客車與普重機碰撞的交通事故。經警方到場處理發現，自小客沿中豐路左轉干城路時，與對向直行普重機發生碰撞，造成機車騎士有受傷情形，所幸生命無大礙。經警方到場實施酒測，當事人酒測值均為0。
警方呼籲，用路人轉彎時，應禮讓直行車先行，以維護自身及其他用路人行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑路口未減速 直行機車與左轉自小客碰撞
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言