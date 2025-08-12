快訊

他報案手機遭竊5天後稱「野狗叼回手機」要撤案 警細查竟是想詐保

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

60歲吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，先走進派出所謊報手機遭竊，取得報案三聯單，5天後又向警察說「野狗將手機叼回」，要撤銷報案；員警覺得太離奇，詳細調閱監視器，戳破謊言，根本沒有他說的情況。台南地院審理時，吳承認犯行，依誣告罪判處拘役30天。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，今年5月15日下午1時許，竟走進台南市警第三分局安南派出所，謊稱手機5月14日晚間6時許放在微型電動二輪車鑰匙孔下方置物區，遭不明人士竊取；警方受理報案，開立報案三聯單，展開調查。

結果5月20日，吳姓男子又走進同分局土城派出所，再聲稱有野狗將他的手機叼回來，他已經找回手機，要撤銷報案；員警聽到他的說詞，覺得太過離奇，展開調查，調閱監視器查看他聲稱手機遭竊以及野狗叼回地點，戳破他的謊言，一切都是他自己自導自演。

檢方將吳依誣告罪提起公訴，聲請簡易判決處刑，法院審理時，吳承認犯行；法官指出，迄吳在警察詢問時，承認犯案為止，尚無人因其誣告犯行經檢察官偵查起訴，依刑法第172條規定，減輕其刑。

法院審酌，吳浪費司法資源，容任他人受刑事處分危險發生，所為實屬不該；念其犯後承認犯行，尚非不知悔悟，且實際上並無他人因其犯行受刑事追訴，兼衡犯罪動機、教育程度、職業及家庭經濟狀況、素行，依犯未指定犯人誣告罪，判處拘役30日。

60歲吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，先走進派出所謊報手機遭竊，取得報案三聯單，5天後又向警察說「野狗將手機叼回」，要撤銷報案。本報資料照片
