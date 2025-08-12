澎湖西瀛虹橋男子落海 陸軍士官路過及時救援
澎湖縣陳姓男子今天上午在西瀛虹橋北端觀看海景時不慎落海，所幸及時被正在晨跑的澎防部士官王博智與消防人員合力救起，送醫治療觀察中。
澎湖縣消防局今天上午7時43分接獲警察局轉報指稱，有民眾從馬公觀音亭西瀛虹橋落海，請求派員搶救。
消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊共3車6人前往現場，由第一大隊大隊長陳正宜指揮搶救。
消防人員到場後回報，26歲陳姓男子在西瀛虹橋北端觀看海景時不慎跌落海中，澎防部本部連上士王博智恰巧運動經過發現，立即下水將其救上消波塊，隨後由勤務人員協助引導2人走上岸邊。
澎湖縣消防局表示，落海的陳姓男子意識清醒，生命徵象穩定，臉部及肢體多處擦傷，經救護人員清洗傷口、止血、包紮等初步處置後，於上午8時14分送達衛生福利部澎湖醫院治療。
澎湖縣消防局對於王博智在第一時間熱心下海救援、保護民眾生命，表達讚揚及感謝。
