欠5萬貨款吵起來...高雄男拘禁合夥人 僵持1小時警破門噴辣椒水救人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市于姓男子昨晚外出遲遲未歸，家人擔心他的安危，手機定位後報警求助。警方到場，發現于遭工作合夥人黃姓男子涉嫌拘禁，破門對黃噴辣椒水才制伏黃，將他移送法辦。

據了解，黃姓男子（43歲）與于姓男子（27歲）是裝修冷氣的合夥人，由於于姓男子仍欠黃約5萬元貨款，2人談得不愉快，黃拉下鐵門不准于離去，雙方透天樓房4樓，直到今天凌晨2時許，警方接獲于姓男子家人報案，定位出于男所在處，趕去小港區港壽街黃宅，要求黃姓男子開門。

黃姓男子在4樓陽台情緒激動，拒絕開門，僵持約1小時，警方便拿鐵撬試著撬開鐵拉門。黃男聽見撬門聲趕下樓，于男趁機也逃下樓與黃拉扯，員警趁機自撬開的門縫，拉住黃男，對他噴辣椒水，黃才受擒。于在拉扯中輕微受傷。

據查，雙方因冷氣工程貨款問題發生糾紛，雙方協商不成，黃姓男子才不准于男離去，警詢後，警方將黃男依妨害自由、傷害及恐嚇等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

高雄市警方破門救人。記者林保光／翻攝
高雄市警方破門救人。記者林保光／翻攝
高雄市警方逮捕涉嫌拘禁合夥人的黃姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市警方逮捕涉嫌拘禁合夥人的黃姓男子。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局員警今天凌晨破門救人。記者林保光／翻攝
高雄市警小港分局員警今天凌晨破門救人。記者林保光／翻攝
高雄市警方自門縫對黃姓男子噴辣椒水。記者林保光／翻攝
高雄市警方自門縫對黃姓男子噴辣椒水。記者林保光／翻攝

相關新聞

難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋...

他報案手機遭竊5天後稱「野狗叼回手機」要撤案 警細查竟是想詐保

60歲吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，先走進派出所謊報手機遭竊，取得報案三聯單，5天後又向警察說「野狗將手機叼回」，要撤銷...

快改道 國1北上台北追撞事故1車翻覆 「紫爆」回堵5公里

今天上午10時36分，國道1號北向25.5K五股轉接道至台北路段，發生2輛自小客車追撞事故。高速公路局表示，其中1輛車側...

欠5萬貨款吵起來...高雄男拘禁合夥人 僵持1小時警破門噴辣椒水救人

高雄市于姓男子昨晚外出遲遲未歸，家人擔心他的安危，手機定位後報警求助。警方到場，發現于遭工作合夥人黃姓男子涉嫌拘禁，破門...

新北男嬰顱內出血有新有舊 保母否認施暴5萬元交保

新北市1名8個月大男嬰昨天中午被送至輔大醫院，院方發現男嬰顱內出血昏迷，緊急開刀已脫離險境，警方將保母及男嬰父母親帶回警...

男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

55歲黃姓男子去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署攔查在車內查獲136...

