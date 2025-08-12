欠5萬貨款吵起來...高雄男拘禁合夥人 僵持1小時警破門噴辣椒水救人

高雄市于姓男子昨晚外出遲遲未歸，家人擔心他的安危，手機定位後報警求助。警方到場，發現于遭工作合夥人黃姓男子涉嫌拘禁，破門對黃噴辣椒水才制伏黃，將他移送法辦。

據了解，黃姓男子（43歲）與于姓男子（27歲）是裝修冷氣的合夥人，由於于姓男子仍欠黃約5萬元貨款，2人談得不愉快，黃拉下鐵門不准于離去，雙方透天樓房4樓，直到今天凌晨2時許，警方接獲于姓男子家人報案，定位出于男所在處，趕去小港區港壽街黃宅，要求黃姓男子開門。

黃姓男子在4樓陽台情緒激動，拒絕開門，僵持約1小時，警方便拿鐵撬試著撬開鐵拉門。黃男聽見撬門聲趕下樓，于男趁機也逃下樓與黃拉扯，員警趁機自撬開的門縫，拉住黃男，對他噴辣椒水，黃才受擒。于在拉扯中輕微受傷。