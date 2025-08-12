快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋未果，就此人間蒸發長達8年之久，家人用盡方法也找不到，向雲林地院聲請死亡宣告，法官審酌相關證據後，日前裁定許婦死亡，其家人未上訴，全案判決確定。

據法院裁定書指出，該起事件發生於2017年12月4日，患有失智症的許婦，在台大雲林分院斗六院區照顧中風的曾姓丈夫，當天晚間許婦前往上廁所，就未再回到病房，當天許婦的顏姓媳婦也在醫院，發現婆婆不見了，趕緊通知醫院幫忙尋找。

醫院人員透過監視器及全院的廁所都找遍了，找了好幾個小時，仍不見許婦蹤影，也不見許婦回家或去其他親戚家，因她患有失智，家人擔心她發生意外，即報警以失蹤人口通報各縣市警方協尋。

母親就此離奇地人間蒸發，其兒子與媳婦透過各種管道尋找，始終沒下落，經過近8年漫長等待，也沒等來好消息，兒子失望決定放手，今年初向雲林地方法院聲請死亡宣告。

地院法官審酌家屬提供許婦的戶籍謄本、就醫與健保紀錄，並確認所有相關協尋資料都沒有相關動向，足以相信聲請人主張應屬真實，據民法規定「失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官聲請，為死亡宣告」。法官日前裁定許婦於2024年12月4日死亡，家屬也未上訴，全案判決確定。

斗六分局指出，當時接獲報案馬上啟動幫忙調閱監視器尋找，但一直沒發現許婦的蹤影，當年監視器覆蓋率沒像現在那麼高，有可能從醫院的死角離開，後來也一直沒能找到其蹤跡。

醫院也表示，事隔已久，據資深人員回憶，當時大家有幫忙找，但確實都找不著，且病房也都有廁所，如何會到房外如廁也很奇怪，醫院的公設廁所有的設在側門邊，是否從側門走出醫院，也無法得知。

這起婦人離奇失蹤案，法院雖已裁定死亡宣告，但對許婦如何離奇消失，至今仍成難以解開的謎團。

許姓婦人在台大雲林分院離奇失蹤長達8年，上完廁所就此人間蒸發，雲林地院裁定死亡宣告。記者蔡維斌／攝影
許姓婦人在台大雲林分院離奇失蹤長達8年，上完廁所就此人間蒸發，雲林地院裁定死亡宣告。記者蔡維斌／攝影

死亡 廁所 雲林

延伸閱讀

寶隆賣雲林工業、住宅用地

北港武德宮捐1千萬 為雲林台大長照大樓計畫助攻

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林光電案場下雨變積水池民宅還淹水 鄉長怒批無人可管：擺爛

相關新聞

難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋...

他報案手機遭竊5天後稱「野狗叼回手機」要撤案 警細查竟是想詐保

60歲吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，先走進派出所謊報手機遭竊，取得報案三聯單，5天後又向警察說「野狗將手機叼回」，要撤銷...

快改道 國1北上台北追撞事故1車翻覆 「紫爆」回堵5公里

今天上午10時36分，國道1號北向25.5K五股轉接道至台北路段，發生2輛自小客車追撞事故。高速公路局表示，其中1輛車側...

欠5萬貨款吵起來...高雄男拘禁合夥人 僵持1小時警破門噴辣椒水救人

高雄市于姓男子昨晚外出遲遲未歸，家人擔心他的安危，手機定位後報警求助。警方到場，發現于遭工作合夥人黃姓男子涉嫌拘禁，破門...

新北男嬰顱內出血有新有舊 保母否認施暴5萬元交保

新北市1名8個月大男嬰昨天中午被送至輔大醫院，院方發現男嬰顱內出血昏迷，緊急開刀已脫離險境，警方將保母及男嬰父母親帶回警...

男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

55歲黃姓男子去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署攔查在車內查獲136...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。