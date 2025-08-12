難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋未果，就此人間蒸發長達8年之久，家人用盡方法也找不到，向雲林地院聲請死亡宣告，法官審酌相關證據後，日前裁定許婦死亡，其家人未上訴，全案判決確定。

據法院裁定書指出，該起事件發生於2017年12月4日，患有失智症的許婦，在台大雲林分院斗六院區照顧中風的曾姓丈夫，當天晚間許婦前往上廁所，就未再回到病房，當天許婦的顏姓媳婦也在醫院，發現婆婆不見了，趕緊通知醫院幫忙尋找。

醫院人員透過監視器及全院的廁所都找遍了，找了好幾個小時，仍不見許婦蹤影，也不見許婦回家或去其他親戚家，因她患有失智，家人擔心她發生意外，即報警以失蹤人口通報各縣市警方協尋。

母親就此離奇地人間蒸發，其兒子與媳婦透過各種管道尋找，始終沒下落，經過近8年漫長等待，也沒等來好消息，兒子失望決定放手，今年初向雲林地方法院聲請死亡宣告。

地院法官審酌家屬提供許婦的戶籍謄本、就醫與健保紀錄，並確認所有相關協尋資料都沒有相關動向，足以相信聲請人主張應屬真實，據民法規定「失蹤人失蹤滿7年後，法院得因利害關係人或檢察官聲請，為死亡宣告」。法官日前裁定許婦於2024年12月4日死亡，家屬也未上訴，全案判決確定。

斗六分局指出，當時接獲報案馬上啟動幫忙調閱監視器尋找，但一直沒發現許婦的蹤影，當年監視器覆蓋率沒像現在那麼高，有可能從醫院的死角離開，後來也一直沒能找到其蹤跡。

醫院也表示，事隔已久，據資深人員回憶，當時大家有幫忙找，但確實都找不著，且病房也都有廁所，如何會到房外如廁也很奇怪，醫院的公設廁所有的設在側門邊，是否從側門走出醫院，也無法得知。