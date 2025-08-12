快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

新北男嬰顱內出血有新有舊 保母否認施暴5萬元交保

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名8個月大男嬰昨天中午被送至輔大醫院，院方發現男嬰顱內出血昏迷，緊急開刀已脫離險境，警方將保母及男嬰父母親帶回警局釐清。保母否認施暴，昨天深夜自願至地檢署接受檢察官複訊，今天凌晨諭令5萬元交保，確切案情仍待釐清。

據了解，這名8個月大男嬰與父母住在泰山區，1個多月前託付給新莊區1名50多歲保母照顧。昨天上午11時許保母發現男嬰喝奶量變少、嘔吐且意識昏迷，立即通報119由救護車將男嬰送往輔大醫院急診室就醫。

院方檢傷及斷層掃描後發現男嬰顱內出血陷入昏迷疑恐有遭虐情形，立即將男嬰送至加護病房並於下午緊急開刀。新北市社會局獲報通報婦幼隊並報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦。轄區新莊警方獲報後趕抵輔大醫院，將保母及男嬰父母帶回警局偵訊。

據悉男嬰身上並無明顯外傷，但男嬰顱內出血症狀有新有舊，檢警不排除因長期受傷造成。經訊問後初步排除男嬰父母涉案，保母雖否認施暴，但因男嬰父母有提告傷害，保母為求自清今天凌晨自願前往地檢署接受檢察官訊問，檢察官複訊後諭令5萬元交保，男嬰是否遭虐及確切案情仍待釐清。

新莊警至保母家蒐證後返回警局。記者黃子騰／攝影
新莊警至保母家蒐證後返回警局。記者黃子騰／攝影
警方將男嬰父母(紅圈處)帶回警局釐清案情。記者黃子騰／攝影
警方將男嬰父母(紅圈處)帶回警局釐清案情。記者黃子騰／攝影

保母 父母

延伸閱讀

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

「不排除藍白合」黃國昌表態選新北 新北藍黨部點出時機點

相關新聞

難解謎團！婦人醫院上完廁所人間蒸發8年 雲林法院裁定死亡

2017年雲林縣斗六市發生一件離奇失蹤案，74歲許姓婦人在台大醫院雲林分院照顧生病的老公，上完廁所就沒再回病房，警方和醫院協尋...

他報案手機遭竊5天後稱「野狗叼回手機」要撤案 警細查竟是想詐保

60歲吳姓男子為圖謀手機保險理賠金，先走進派出所謊報手機遭竊，取得報案三聯單，5天後又向警察說「野狗將手機叼回」，要撤銷...

欠5萬貨款吵起來...高雄男拘禁合夥人 僵持1小時警破門噴辣椒水救人

高雄市于姓男子昨晚外出遲遲未歸，家人擔心他的安危，手機定位後報警求助。警方到場，發現于遭工作合夥人黃姓男子涉嫌拘禁，破門...

新北男嬰顱內出血有新有舊 保母否認施暴5萬元交保

新北市1名8個月大男嬰昨天中午被送至輔大醫院，院方發現男嬰顱內出血昏迷，緊急開刀已脫離險境，警方將保母及男嬰父母親帶回警...

男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

55歲黃姓男子去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署攔查在車內查獲136...

潑神像不明液體再偷聚寶盆錢母 金山警逮搞破壞女賊

44歲張女本月3日新北市金山五谷宮，涉嫌先持不明液體澆灑神像破壞，偷走神明桌下聚寶盆內錢母，隨後又到萬里美崙福德宮點燃多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。