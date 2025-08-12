新北男嬰顱內出血有新有舊 保母否認施暴5萬元交保

新北市1名8個月大男嬰昨天中午被送至輔大醫院，院方發現男嬰顱內出血昏迷，緊急開刀已脫離險境，警方將保母及男嬰父母親帶回警局釐清。保母否認施暴，昨天深夜自願至地檢署接受檢察官複訊，今天凌晨諭令5萬元交保，確切案情仍待釐清。

據了解，這名8個月大男嬰與父母住在泰山區，1個多月前託付給新莊區1名50多歲保母照顧。昨天上午11時許保母發現男嬰喝奶量變少、嘔吐且意識昏迷，立即通報119由救護車將男嬰送往輔大醫院急診室就醫。

院方檢傷及斷層掃描後發現男嬰顱內出血陷入昏迷疑恐有遭虐情形，立即將男嬰送至加護病房並於下午緊急開刀。新北市社會局獲報通報婦幼隊並報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦。轄區新莊警方獲報後趕抵輔大醫院，將保母及男嬰父母帶回警局偵訊。