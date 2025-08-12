男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

55歲黃姓男子去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署攔查在車內查獲136箱共11萬包菸品，價值682萬元。新北市政府裁處最高金額罰鍰600萬元，黃男逾限未繳納移送執行署執行，今天查封他名下位貢寮一間透天厝追償。

執行署宜蘭分署表示，黃男去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署偵防分署攔查，車內當場查獲金橋紅七長支香菸7號84箱及金橋紅七長支香菸5號136箱，每箱均為500包，合計共11萬包菸品。

宜蘭分署說，經移送機關新北市政府裁處最高金額罰鍰600萬元，黃男逾限未繳納，移送宜蘭分署執行。宜蘭分署今天將會同移送機關，查封黃男名下在貢寮區一間透天建物，如再不處理罰鍰繳納，將法拍。

宜蘭分署表示，黃男被查獲時供稱是友人請他至新北市瑞芳區某加油站駕駛貨車，只要將車輛開到新北市五股交流道某貨運公司旁路邊，就會有人幫忙接應，對菸品來源並不清楚，也沒有發票可提供等。

但黃男後來又改口知道載送物品是私菸，友人說該菸品都有發票應該是合法的，事後才告知菸品並無購貨證明的私菸。黃男將私菸運輸至五股交流道旁再轉交貨品給他人。

沒入私菸共計11萬包。菸品每包完稅價格6元加計各項稅費後每包以62元計，現值總計約682萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

男載運送私煙11萬包遭罰600萬元不繳，貢寮透天厝遭查封追償。圖／執行署宜蘭分署提供
男載運送私煙11萬包遭罰600萬元不繳，貢寮透天厝遭查封追償。圖／執行署宜蘭分署提供

私菸 宜蘭

