潑神像不明液體再偷聚寶盆錢母 金山警逮搞破壞女賊
44歲張女本月3日新北市金山五谷宮，涉嫌先持不明液體澆灑神像破壞，偷走神明桌下聚寶盆內錢母，隨後又到萬里美崙福德宮點燃多支香燭及金紙搞破壞。警方調監視器依車號追查，日前逮獲張女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。
本月3日晚間，金山區五谷宮神像全部被潑灑不明液體破壞，導致外觀受損、退色，錢母也被偷走，宮主將廟內遭竊影像貼在社群「北海岸通報群組」提醒民眾注意。
同一天萬里區美崙福德宮也有類似情況，神明桌也有被破壞。金山分局得知後，組成專案小組查緝，主動聯繫兩宮廟了解案情追查。
金山分局表示，專案小組經調閱路口監視器鎖張女的車牌，循線以車追人，9日在淡水將她逮捕，全案依竊盜罪函送基隆地檢署偵辦。
張女3日晚6時先進入金山五谷宮持不明液體澆灑神像，再竊取神明桌下聚寶盆內的錢母，接著前往萬里區美崙福德宮廟內點燃多支香燭及金紙搞破壞。
金山分局長楊力強表示，兩間宮廟雖未報案，分局獲知後主動調查，張女在宮廟神像行竊及破壞的行為實不可取。
