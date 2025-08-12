聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單
高雄市消防局新興分隊救護車今天凌晨載送病患就醫途中發生車禍，與綠燈直行的轎車在路口碰撞，幸未造成傷亡，後來消防分隊另派救護車將病患送醫。
今天凌晨2時許，高雄市新興消防分隊救護車載1名精神疾病患者，要到高醫就醫，不料，救護車疾駛開到新興區林森一路與六合一路口，與張姓男子（36歲）駕駛的轎車發生車禍；救護車保險桿脫落，張男的轎車右後車身受損。
警方據報發生車禍，派員到場勘查車禍發生原因，新興消防分隊得悉救護車出車禍，也立即派另輛救護車到場，將病患送醫，車禍未造成傷亡。
據警方調查，張姓男子駕駛轎車沿六合一路往東直行，雖是綠燈直行，但未注意救護車正沿著林森一路往北通過路口才出車禍，雙方酒測後均無酒精反應，依違反道路交通管理處罰條例，對張男開出「未禮讓救護車」罰單，並由交通大隊初判確實車禍肇事責任當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言