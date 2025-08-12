快訊

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市消防局新興分隊救護車今天凌晨載送病患就醫途中發生車禍，與綠燈直行的轎車在路口碰撞，幸未造成傷亡，後來消防分隊另派救護車將病患送醫。

今天凌晨2時許，高雄市新興消防分隊救護車載1名精神疾病患者，要到高醫就醫，不料，救護車疾駛開到新興區林森一路與六合一路口，與張姓男子（36歲）駕駛的轎車發生車禍；救護車保險桿脫落，張男的轎車右後車身受損。

警方據報發生車禍，派員到場勘查車禍發生原因，新興消防分隊得悉救護車出車禍，也立即派另輛救護車到場，將病患送醫，車禍未造成傷亡。

據警方調查，張姓男子駕駛轎車沿六合一路往東直行，雖是綠燈直行，但未注意救護車正沿著林森一路往北通過路口才出車禍，雙方酒測後均無酒精反應，依違反道路交通管理處罰條例，對張男開出「未禮讓救護車」罰單，並由交通大隊初判確實車禍肇事責任當中。

高雄救護車今天凌晨出車禍，撞綠燈直行轎車，轎車主吃罰單。記者林保光／翻攝
高雄救護車今天凌晨出車禍，撞綠燈直行轎車，轎車主吃罰單。記者林保光／翻攝
高雄救護車今天凌晨出車禍，撞綠燈直行轎車，轎車主吃罰單。記者林保光／翻攝
高雄救護車今天凌晨出車禍，撞綠燈直行轎車，轎車主吃罰單。記者林保光／翻攝

病患 車禍 救護車

延伸閱讀

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

車禍釀天倫悲劇...轎車與機車擦撞 嘉義7旬翁載孫女1死1傷

影／前車禮讓救護車…後車沒注意撞上 台中西區3車事故

嘉義傳離奇車禍！轎車不明原因衝入店家 5旬男昏迷送醫

相關新聞

影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單

高雄市消防局新興分隊救護車今天凌晨載送病患就醫途中發生車禍，與綠燈直行的轎車在路口碰撞，幸未造成傷亡，後來消防分隊另派救...

影／八斗子漁港火燒船…船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

新北市深澳籍漁船金德財號，11日晚進基隆八斗子漁港卸完魚貨，準備駛離碼頭時，船艙冒出濃煙，火勢越燒越大。漁船後來漂離碼頭，駱...

影／彰化驚傳死亡車禍！6旬婦騎車載孫釀悲劇 遭小貨車撞上1死1傷

彰化縣員林市今天下午發生祖孫一死一傷車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載著14歲孫子行經萬年路，在左轉三民街時，遭對向蕭男駕...

男載運送私菸11萬包遭罰600萬元不繳 貢寮透天厝遭查封追償

55歲黃姓男子去年10月間趁夜間駕駛友人貨車在新北市瑞芳區水湳洞漁港前載送私菸，經新北市政府、海巡署攔查在車內查獲136...

潑神像不明液體再偷聚寶盆錢母 金山警逮搞破壞女賊

44歲張女本月3日新北市金山五谷宮，涉嫌先持不明液體澆灑神像破壞，偷走神明桌下聚寶盆內錢母，隨後又到萬里美崙福德宮點燃多...

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

基隆市八斗子漁港今晚有1艘漁船起火燃燒，火勢相當大，在船上的6名外籍船員跳船逃生，消防局獲報前往灌救。由於漁船後來漂離碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。