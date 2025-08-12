影／高雄路口救護車急煞...仍撞綠燈直行轎車 轎車主吃罰單

高雄市消防局新興分隊救護車今天凌晨載送病患就醫途中發生車禍，與綠燈直行的轎車在路口碰撞，幸未造成傷亡，後來消防分隊另派救護車將病患送醫。

今天凌晨2時許，高雄市新興消防分隊救護車載1名精神疾病患者，要到高醫就醫，不料，救護車疾駛開到新興區林森一路與六合一路口，與張姓男子（36歲）駕駛的轎車發生車禍；救護車保險桿脫落，張男的轎車右後車身受損。

警方據報發生車禍，派員到場勘查車禍發生原因，新興消防分隊得悉救護車出車禍，也立即派另輛救護車到場，將病患送醫，車禍未造成傷亡。