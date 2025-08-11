影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時32分接獲報案，八斗子漁港有漁船起火燃燒，火勢很大，船上散滿是火光。

消防局派遣12車、2艘救生艇和24人前往灌，6名跳水逃生的船員都被救起，由海巡艇接駁上岸。

消防人員從碼頭朝漁船射水，9時57分回報，火勢有變小，但因起火漁船無法固定，漂離碼頭，由海巡艇在水面滅火。