影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時32分接獲報案，八斗子漁港有漁船起火燃燒，火勢很大，船上散滿是火光。
消防局派遣12車、2艘救生艇和24人前往灌，6名跳水逃生的船員都被救起，由海巡艇接駁上岸。
消防人員從碼頭朝漁船射水，9時57分回報，火勢有變小，但因起火漁船無法固定，漂離碼頭，由海巡艇在水面滅火。
駱姓船長說，剛卸完魚貨後，要將漁船駛到另一處靠岸繫纜時，發現船艙竄出大量濃煙，趕緊倒退遠離岸邊，否則波及岸邊的其他漁船，豈不是更糟糕。眼看著火勢越來越大，無法自救，他只好和5名船員跳海逃生，所幸沒有人傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言