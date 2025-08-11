影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市深澳籍漁船金德財號，今晚進基隆八斗子漁港卸完魚貨，準備駛離碼頭時，船艙冒出濃煙，火勢越燒越大。漁船後來漂離碼頭，駱姓船長和5名印尼船員跳船獲救。消防和海巡人員分從碼頭、水面灌救，晚間10時30分左右滅火，將漁船拖回碼頭，消防局火災調查人員將登船採證鑑識起火原因。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9時32分接獲報案，八斗子漁港有漁船起火燃燒，火勢很大，船上散滿是火光。

消防局派遣12車、2艘救生艇和24人前往灌，6名跳水逃生的船員都被救起，由海巡艇接駁上岸。

消防人員從碼頭朝漁船射水，9時57分回報，火勢有變小，但因起火漁船無法固定，漂離碼頭，由海巡艇在水面滅火。

駱姓船長說，剛卸完魚貨後，要將漁船駛到另一處靠岸繫纜時，發現船艙竄出大量濃煙，趕緊倒退遠離岸邊，否則波及岸邊的其他漁船，豈不是更糟糕。眼看著火勢越來越大，無法自救，他只好和5名船員跳海逃生，所幸沒有人傷亡。

基隆八斗子漁港今晚有艘漁船起火燃燒，火勢相當大，船上6名外籍船員跳船逃生，平安上岸，消防、海巡人員合力灌救滅火，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
