影／彰化驚傳死亡車禍！6旬婦騎車載孫釀悲劇 遭小貨車撞上1死1傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化員林市今天下午發生祖孫一死一傷車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載著14歲孫子行經萬年路，在左轉三民街時，遭對向蕭男駕駛的小貨車撞上，阿嬤頭部及全身重創，送員榮醫院到院時已無生命跡象，孫子也受傷送員基醫院救治，肇事原因調查中。

警方初步調查，今天下午2點45分65歲王姓阿嬤騎機車載著14歲孫賴姓少年行經員林市萬年路三段，在三民街左轉時，遭對向駕駛小貨車的27歲蕭男猛烈撞上，衝擊力之大，王婦被卡在車下，當場失去生命跡象，消防隊據報到場，以油壓器材等將貨車撐高，才將王姓阿嬤救出送醫，孫子也受到嚴重撞擊，頭部和四肢多處擦挫傷送醫救治。

員榮醫院急診處表示，65歲的王姓婦人到院時已無呼吸心跳，四肢有明顯外傷，左手右腳變形、骨折，並有氣胸血胸，腹部大出血，急救半小時後仍宣告不治。

警方初步調查，小貨車行經路口時未減速，而王婦騎機車轉彎時也未注意路況禮讓直行車，肇事責任釐清中。

員林市今天下午發生祖孫車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載14歲孫，卻被貨車司機撞上，卡在車底造成一死一傷。圖／民眾提供
員林市今天下午發生祖孫車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載14歲孫，卻被貨車司機撞上，卡在車底造成一死一傷。圖／民眾提供
員林市今天下午發生祖孫車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載14歲孫，卻被貨車司機撞上，造成一死一傷。圖／民眾提供
員林市今天下午發生祖孫車禍悲劇，65歲王姓阿嬤騎機車載14歲孫，卻被貨車司機撞上，造成一死一傷。圖／民眾提供

