新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

涉詐助理費 高雄市前議長曾麗燕二審仍判12年

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

國民黨籍高雄市前議長曾麗燕，被控2010年任議員起詐領1330萬元助理費，1審10名人頭助理均認罪，輕判3至7月獲緩刑，曾因否認詐領，重判12年，高雄高分院昨維持原判，仍可上訴。國民黨高市黨部將交考紀會處理，高市議會指此案仍可上訴，目前不會解職、停職。

曾麗燕昨關機未回應。黨內議員說，以曾的家世及收入，不需貪這個錢，並指她成立基金會行善，更大的錢都能拿，為何要貪這小錢？

曾麗燕是高雄前鎮、小港區議員，丈夫為前立委、宏總建設負責人林宏宗，她曾任4屆議員，上屆因前議長許崑源任內亡故，獲國民黨提名參與議長補選當選，藍綠議員都尊稱她「阿姑」。

不過檢調查出，曾麗燕2010年當選市議員起，即指示當時助理曹雪禎、曹雪鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，每月向議會申請公費助理補助，領出薪資改發現金給助理，每月每人4萬元助理費轉手後，助理僅實領2萬5000元至3萬元。詐得款項用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

高雄地院審理時，10名「人頭」助理均認罪獲緩刑，曾麗燕姊妹及曹雪禎僅承認偽造文書，否認詐領助理費，稱人頭助理「自願」回捐薪水，但合議庭認為，曾麗燕居犯罪主導地位，無反省和悔意，依公務員利用職務機會詐取財物共3罪，合併判刑12年。

全案上訴後，高雄高分院昨宣判，曾麗燕合併刑度仍維持12年，褫奪公權6年，曾麗鴻從重改判4年4月，褫奪公權3年，曹雪禎不得易科罰金部分也從重改判2年9月，褫奪公權2年。

