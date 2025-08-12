藉整地濫倒 新竹香山廢土集團11人起訴

全台營建廢棄物流竄，新竹檢警查獲香山廢土集團，包含地政士、挖土機、砂石車駕駛等11人分工縝密，總棄置面積有近三分之二個足球場。圖／新竹地檢署提供 營建廢棄物全台流竄，新竹檢警破獲香山廢土集團，吳姓主嫌與陳姓地政士合作，連同怪手及砂石車司機等11人，以整地名義蒙騙地主，卻趁機掩埋營建廢土或廢棄物，面積近5千平方公尺，檢方昨將11名嫌犯依違反廢清法等罪嫌起訴。

新竹地檢署表示，依前立委陳椒華辦公室與竹市府函送資料，會同刑事局第二大隊、竹市警察局等，新竹市見樂段、延壽段、師院段、海山段等土地，遭掩埋營建剩餘土石方或廢棄物，破壞山坡保育地原貌，並遭廢棄物汙染。

檢方調查，吳姓嫌犯以香山區豐旭商行為據點，與陳姓地政士合作，由陳尋找閒置土地，以協助整地名義取得地主同意填土，再由吳指揮怪手及砂石車洪姓司機，開挖山坡保育土地，再傾倒廢棄物，共查獲4案，不法獲利約140萬元，遭填土面積約4798平方公尺，相當於三分之二個足球場大小。

檢方另查出，前年9月至10月間，吳男在未取得延壽段地主同意、也未具備廢棄物清理許可下，持陳姓地政士製作的「整地委任書」，進場傾倒廢塑膠、木材、鐵件等營建廢棄物與廢土，共91車次；同年底吳男為避免違法堆置土石及營建廢棄物遭追查，要與地主協商遭拒絕。

檢警表示，吳察覺地主不願和解，欲將刑責與損失轉嫁給陳男、洪男等人，夥同羅姓男子年前10月在豐旭商行後方隔間，要求陳、洪籌措500萬元，並先支付10萬元保證金，否則不得離開，還強迫錄製違法開挖的自白影片，陳、洪當晚各交付5萬元，事後又透過親友轉交180萬元。

檢方說明，吳男等11人長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，嚴重破壞地貌與環境，依違反山坡地保育利用條例、廢清法、刑法竊佔罪、強制罪、恐嚇取財罪等多項罪名起訴。