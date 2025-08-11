快訊

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

楊柳晚間8時增強為中颱！估明海陸警齊發 路徑南修台東登陸

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄美濃區張姓男子今天下午在家中與父親起衝突，張男頭戴安全帽、手拿棍棒追打父親，附近鄰居聽聞聲響出門圍觀也被張男毆傷，警消到場後出動防暴盾制止，但仍難敵張男，連救護車上救護人員都加入圍堵，最後才成功壓制張男，將他強制就醫，張父、鄰居就醫檢傷後無礙。

根據讀者提供本報的畫面，今下午警消抵達張男住處後，與身材魁梧的張男發生衝突，張男身穿短褲、短袖上衣，手持棍棒、頭戴安全帽逼近員警。

警方持防暴盾、長棍與張男保持距離，但他身材魁梧，雙方陷入膠著，因擔心張男失控，連救護車救護人員都加入圍堵，持一旁的鋁梯頂住張男，雙方在街頭戰成一片。

過程中疑似有員警持辣椒水噴灑，但現場太過混亂，不慎噴到友軍，所幸經在場警消合力出擊，才成功壓制情緒失控的張男，並將他強制送醫，至於張父、鄰居受輕傷，就醫檢傷後無礙，警方已依規定製作筆錄，後續待張男穩定後再另行偵辦。

張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝
張姓男子失控毆傷父親、鄰居，警消動員人力壓制，現場一片混亂。記者張議晨／翻攝

鄰居 成功 身材 衝突 失控 情緒 安全帽 救護車 高雄市 強制就醫

延伸閱讀

高雄美濃吉洋農地盜砂「水很深」 地主疑脫產罰不到

高雄都會公園人行道改善 國土署補助2026年動工

楊柳直衝台灣「高雄山區5路段交通管制」 限制車輛進出

高雄賓士左轉和特斯拉馬路對決引警到場 誰勝誰輸結局曝光

相關新聞

八斗子漁港船隻成火球！6船員跳船逃生 消防、海巡灌救中

基隆市八斗子漁港今晚有1艘漁船起火燃燒，火勢相當大，在船上的6名外籍船員跳船逃生，消防局獲報前往灌救。由於漁船後來漂離碼...

獨／高雄男情緒失控...持棍追打父親、鄰居 警消壓制雙方大混戰

高雄美濃區張姓男子今天下午在家中與父親起衝突，張男頭戴安全帽、手拿棍棒追打父親，附近鄰居聽聞聲響出門圍觀也被張男毆傷，警...

新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

新北市新莊區1名8個月大男嬰今天上午被保母送往輔大醫院急診室，院方經檢傷及斷層掃描發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將...

房東催租不見人...5旬男租客失聯多日 警消破門驚見陳屍床邊

高雄50歲謝姓男子在湖內區租屋，卻因失聯多日不見人影，房東、家屬也無法聯繫上謝男，湖內分局湖街派出所獲報後，今下午2時許...

騎上路阻、撞倒電桿！貨車詭異偏離路線 竟是司機酒駕

劉姓男子今天下午駕駛貨車，行經基隆市外木山海岸油槽路段的彎道時，開上油槽圍牆邊的路阻，並撞倒路燈桿。警方到場對劉男實施酒...

澎湖女漁民倒車直衝入港！驚悚落海畫面曝光

澎湖一名女性漁民今下午3時14分許在鎖港漁港開車時，不小心倒車「駛入」漁港，鎖港安檢所接獲通報，動員人力救援，成功將連人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。