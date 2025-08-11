新莊男嬰疑遭虐待...「顱內出血昏迷」急開刀 警帶回保母、父母釐清案情

新北市新莊區1名8個月大男嬰今天上午被保母送往輔大醫院急診室，院方經檢傷及斷層掃描發現男嬰有顱內出血狀況陷入昏迷，緊急將男嬰送進開刀房開刀搶救。院方通報家防中心後新莊警目前已將保母及男嬰父母帶回警局，進一步釐清事發原因。

據了解，這名8個月大男嬰與父母住在泰山區，1個多月前開始託付給新莊區1名50多歲保母照顧。今天上午11時許保母發現男嬰喝奶量變少，且有嘔吐狀況立即通報119，由救護車將男嬰送往輔大醫院急診室就醫。

不料院方檢傷及斷層掃描後發現男嬰顱內出血陷入昏迷疑恐有遭虐情形，立即將男嬰送至加護病房，下午見男嬰狀況危急立即進行開刀，並依規定通報家防中心。新北市社會局獲報通報婦幼隊並報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦。