騎上路阻、撞倒電桿！貨車詭異偏離路線 竟是司機酒駕

劉姓男子今天下午駕駛貨車，行經基隆市外木山海岸油槽路段的彎道時，開上油槽圍牆邊的路阻，並撞倒路燈桿。警方到場對劉男實施酒測，數值為0.76mg/l，疑酒後駕車，將依公共危險罪嫌移送法辦。

30多歲劉男今天下午4時30分左右，駕駛貨車沿湖海路大武崙往外木山方向行駛，經過協和發電廠旁的油槽路段，過彎時偏離車道，撞倒右側油槽圍牆旁的路燈桿。

交通警察隊獲報派員到場測量繪圖，並對劉男實施酒測，檢測數值為0.76mg/l，帶他回派出所調查，製作筆錄後將依公共危險罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

事故發生後，肇事車輛和傾倒的路燈桿占用車道，交通受阻，員警在場疏導交通，並聯繫拖吊車移除貨車。

基隆市議員施偉政服務處接獲民眾通報，外木山湖海路發生車禍，前往現場了解狀況，並聯繫工務處派遣人員到場，移除路燈桿等障礙物，恢復湖海路正常交通。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康