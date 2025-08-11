聽新聞
房東催租不見人...5旬男租客失聯多日 警消破門驚見陳屍床邊
高雄50歲謝姓男子在湖內區租屋，卻因失聯多日不見人影，房東、家屬也無法聯繫上謝男，湖內分局湖街派出所獲報後，今下午2時許在家屬、房東同意下破門，當場見到謝男陳屍屋內床邊，遺體初判無外傷，無外力侵入痕跡，後續死因由檢察官相驗釐清。
湖內分局湖街派出所於今（11）日下午2時18分接獲民眾報案，稱房東欲聯繫謝男收取房租時，未獲回應，便轉而通知家屬協助，但謝男家屬也無法聯繫上謝男，希望警方協助至租屋處查看。
員警獲報後隨即趕赴現場，並在家屬及房東同意下，會同消防人員破門進入屋內，發現謝男倒臥於臥室床邊，經消防人員檢視，已明顯無生命跡象。
警方初步勘查現場，無外力侵入跡象，謝男遺體亦無明顯外傷，初步排除外力介入，警方已依法製作家屬及相關人員筆錄，並報請橋頭地方檢察署檢察官辦理相驗。
