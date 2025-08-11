新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

新北新莊區上午傳出一起疑似兒虐事件。據了解，一名8個月大的男嬰「頭部重創」，被保母送往輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送醫，現正急救中；社會局說，居家托育服務中心也上午接獲保母通報，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入。

據了解，這名昏迷8個大男嬰因「頭部重創」，被保母送進輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送醫，現正急救中。

社會局表示，居家托育服務中心上午接獲保母通報收托幼兒送醫，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。

新莊警分局指出，有關男嬰不明原因成傷案，分局並未接獲關係人報案，經了解是由輔大醫院轉報社會局家防中心疑似有兒童不明成傷案件，社會局家防中心轉報警察局婦幼隊後，再行轉知分局，分局獲悉後正啟動相關調查，並報請新北地檢署婦幼組指揮偵辦。

輔大醫院急診室外觀。本報資料照
