新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

新北新莊區上午傳出一起疑似兒虐事件。據了解，一名8個月大的男嬰「頭部重創」，被保母送往輔大醫院就醫。輔醫證實有一名孩童送醫，現正急救中；社會局說，居家托育服務中心也上午接獲保母通報，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入。

社會局表示，居家托育服務中心上午接獲保母通報收托幼兒送醫，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。