澎湖女漁民倒車直衝入港！驚悚落海畫面曝光

聯合報／ 記者張議晨／澎湖即時報導

澎湖一名女性漁民今下午3時14分許在鎖港漁港開車時，不小心倒車「駛入」漁港，鎖港安檢所接獲通報，動員人力救援，成功將連人帶車落海的漁民救出，送三軍總醫院澎湖分院觀察。

海洋委員會金馬澎分署下午3時14分，鎖港安檢所接獲通報，一名女性漁民於港區駕小貨車作業時，倒車不慎連人帶車落海。

安檢所副所長上尉賴建維立即率領第三機動巡邏站等6名人員趕赴現場，並通報消防隊協助，15時17分，由士官長鄭劭頎著潛水裝下水展開救援。

在第七岸巡隊士官長鄭劭頎等海巡人員及現場漁民合力協助下，3時25分順利將落海者救起。經救護車醫護人員初步檢查，該女子意識清楚，僅有嗆水情況，隨即由馬公消防分隊送往三軍總醫院澎湖分院進一步治療。

澎湖一名女姓漁民今下午3時14分許在鎖港漁港開車時，不小心倒車「駛入」漁港，所幸女漁民未受傷。記者張議晨／翻攝
