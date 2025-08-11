聽新聞
新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中
新北市1名8個月大男嬰今天上午被保母送至輔大醫院，院方檢傷時驚見男嬰顱內出血，緊急送進加護病房搶救，目前男嬰仍昏迷中。院方立即通報轄區警及社會局，目前已由檢調指揮偵辦，釐清男嬰是否遭虐及涉案人員。
據了解，這名疑似遭虐的8個月大男嬰，今天上午由保母緊急送往輔大醫院急診室，但男嬰已陷入昏迷，經醫院檢傷及斷層掃描後，發現男嬰顱內出血，立即送進加護病房搶救。因男嬰疑似遭到虐待，院方緊急通報轄區警及社會局。
新北市社會局表示，居家托育服務中心上午接獲保母通報收托幼兒送醫，事發原因尚待釐清，因幼童有嚴重傷勢，已由家防中心偕同婦幼隊報請地檢署啟動司法早期介入，由檢調指揮偵辦，保全證據，社會局將全力配合調查。
