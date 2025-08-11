東沙駐軍傳男女同寢 海巡署：女下士申誡2次
媒體報導，東沙駐軍傳出官兵於非假日期間飲酒、男女同寢等情事。海巡署今天表示，經查為女下士和空軍男友擺拍，予以申誡2次，並調回東南沙分署本部加強教育及管理。
網路媒體報導，有海巡人員多次於非假日與空軍飲酒作樂，甚至出現女性人員與空軍官兵在營期間躺臥同床、被拍照留存。空軍司令部表示，已派員調查東沙分隊人員肇生違反營務營規等情事，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。
海洋委員會海巡署透過新聞稿說明，前東沙指揮部1名女下士於東沙駐島期間，與東沙島空軍上兵（已退伍）交往，去年10月非勤務時段，應其他在場人員起鬨要求，在空軍寢室與男友擺拍。
另外，本案女下士曾應邀至空軍交誼廳聊天，抵達時現場已擺放酒水飲料，但她表示自己並無飲酒。
海巡署說，針對女下士行為不當，東南沙分署已依規定核予申誡2次的懲處，並追究相關人員考監不周責任。今年4月已將女下士調回高雄，改派東南沙分署本部加強教育及管理。
東南沙分署重申，對於違法犯紀案件零容忍，已全面加強所屬法紀教育，從嚴追究相關人員責任，以杜絕類案再生。
