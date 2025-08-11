影／解剖後舌頭、咽喉全不見 女童母「夢到女兒」：只想讓她完整的走

彰化縣芳苑鄉日前一處停車場發現林男與7歲女兒陳屍車中，林姓女童生母對女兒之死難以接受，除質疑女兒死因不單純，也對彰檢在遺體解剖發還後「舌頭和咽喉不見了」有意見，今天彰檢詢問林母溝通，彰檢表示，女童的舌頭和咽喉解剖後均已放回女童身體裡了。

「我只想讓女兒好好走，完整的走」林母說，女兒走了讓她很傷心，最近甚至半夢半醒間還感受一團黑黑的靠近她，夢中女兒也在哭，而女兒也很怕暗，當晚還有一個燈具掉下來，她覺得是女兒回來，她也告訴女兒「媽媽一定幫你要回東西」。

林姓女童母親與前男友林男分手後，林男今年4 月先從台中帶走女兒，6月有送回台中幾天，林母發現女兒腳趾有瘀血及挫傷，後來林男於6月16日又把女兒帶走，她要林男交回兩人的女兒，但父女倆卻失聯，直到21日發現兩人陳屍在停車場車上，死因初步判斷是一氧化碳中毒而死 。

林母原懷疑女兒死因或生前是否有受虐，而向媒體投訴，但今天她已改口表示，「已不想再追究女兒的爸和任何人了，只想讓女兒好好走」，因她看到林男的媽媽也因失去兒子傷心，她也想放下了，而且她承認，林男是很疼孩子的，但她也不知為何女兒腳部有淤青。