車禍釀天倫悲劇...轎車與機車擦撞 嘉義7旬翁載孫女1死1傷
嘉義縣自小客車駕駛王姓男子今天開車行經中埔鄉嘉135線，與同向雙載機車72歲騎士胡男發生擦撞車禍，胡男及後載14歲孫女受傷雙雙送醫，胡男送醫不治。詳細事故原因警方調查中。
中埔分局警方表示，嘉義縣中埔鄉嘉135線公路0.8公里處，於今天上午8時42分許，有名23歲王姓男子駕駛自小客車沿嘉135線西往東方向行駛，行經這路段時，不慎與同向行駛普通重型機車發生碰撞，事故造成72歲胡姓機車騎士頭部及四肢嚴重擦挫傷，傷勢嚴重、意識模糊；機車乘客14歲胡姓少女臉部及四肢擦挫傷、意識清楚，無生命危險，2人經由救護車送醫院急救，騎士胡翁因傷重於10時許宣告死亡；機車乘客目前住院觀察中。雙方酒測值為0，相關肇事原因由警方調查釐清中。
