蹲路邊淋大雨...警一句「還好嗎」關心 台中女崩潰大哭曝原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓女子近日在西區被警員發現，冒著大雨蹲坐在人行道旁，警員前往關心「妳還好嗎」，曾女突然情緒崩潰大哭，得知曾女剛與男友吵架，情緒不佳，才會蹲坐在街頭，警方正準備將曾女帶回派出所時，曾女男友即騎機車出現，也讓曾女情緒恢復。

第一警西區所警員鄭入嘉、楊嘉華3日凌晨4時許巡邏，行經民生路時，發現曾女（25歲）蹲坐在人行道旁，冒著大雨顯得無助，警方前往關心詢問「妳還好嗎？怎麼哭成這樣」。

曾女突然情緒瞬間潰堤，泣不成聲，才向警員告知，自己因與男友發生爭執，一時情緒失控才在下著雨的夜晚獨自哭泣

警員擔心曾女情緒狀況不佳，擔心衍生意外，正準備將曾女帶回派出所時，沒想到曾女男友騎著機車趕到現場，還遞上安全帽、輕聲安撫，曾女看到男友心情平復不少，隨即坐上機車。

警方也不忘提醒，「回家記得洗個熱水澡，別著涼」，曾女頻頻向警方致謝，隨後與男友一同踏上返家的路途。

第一分局分局長林大為呼籲，感情的問題可透過溝通化解，情緒若一時難以排解，建議可尋求家人、朋友或專業資源的協助，避免情緒失控影響身心健康。

若有心理壓力或情緒困擾，也可撥打衛生福利部提供的安心專線1925（依舊愛我），由專業人員提供傾聽與協助，讓每個人都能在需要時，獲得適時的支持與陪伴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市曾姓女子3日蹲在街頭哭泣，警方前往關心。圖／第一警分局提供
台中市曾姓女子3日蹲在街頭哭泣，警方前往關心。圖／第一警分局提供

