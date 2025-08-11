聽新聞
影／前車禮讓救護車…後車沒注意撞上 台中西區3車事故
台中市郭姓男子今早騎機車行經西區時，未注意到前方車輛雖然綠燈，但未禮讓救護車，停等在路口處，郭先撞上另名何姓女機車騎士後，再碰撞另輛游女駕駛的轎車，釀成三車事故，警方調查，三人都無酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。
第一警分局11日上午6時53分獲報，西區林森路、三民路一段有三車交通事故，經查，郭姓男子（31歲）騎機車沿林森路外側車道行駛，行經事故地點時，前方何姓女子（21歲）所騎機車、游姓女子（25歲）駕駛轎車，因左側有救護車通行而停等禮讓。
郭男疑未注意前方路況追撞前車，重機倒地後再碰撞轎車，事故造成郭男手腳擦挫傷，自行就醫，另兩名駕駛均無受傷，現場各駕駛無飲酒情形。
警方已由西區派出所及交通分隊依規定蒐證，調閱路口監視器還原事故經過，後續將釐清肇因並依法處理。
第一分局呼籲，駕駛人行駛中應隨時保持安全車距與注意前方狀況，遇有救護車、消防車等緊急車輛通行時，應依規定禮讓並確保安全停等，避免發生追撞事故。警方將持續加強交通安全宣導與執法，保障市民用路安全。
