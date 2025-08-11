嘉義傳離奇車禍！轎車不明原因衝入店家 5旬男昏迷送醫

嘉義市今天中午突然有輛自小客車衝撞進路旁店家，男子在駕駛座上沒有反應，嘉義市消防局據報到場協助男子送醫，消防救護人員護送期間持續監測，在到達醫院前恢復意識。詳細事故原因由警方調查中。

嘉義市消防局在今天中午11時01分接獲報案，國華街發生車禍，有民眾受困車內，立即派遣第一大隊第一分隊出動消防車、救護車組前往救援。

救護人員到達現場時為1名53歲男性不明原因自撞店家攤販。據現場人員表示，小客車突然衝進店家，幸好沒有傷及人員，店家查看車內駕駛沒有反應，立即報案。救護人員協助男子脫困後，量測生命徵象，對聲音有反應、監測血壓、血氧、血糖、體溫等，評估傷者明顯無外傷合併車輛受損不嚴重研判非高能量機轉，初步臆斷傷者為內科導致車禍外科，後送途中給予患者平躺及維持生命徵象監測，送往基義基督教醫院，於到達醫院前意識恢復。