嘉義傳離奇車禍！轎車不明原因衝入店家 5旬男昏迷送醫
嘉義市今天中午突然有輛自小客車衝撞進路旁店家，男子在駕駛座上沒有反應，嘉義市消防局據報到場協助男子送醫，消防救護人員護送期間持續監測，在到達醫院前恢復意識。詳細事故原因由警方調查中。
嘉義市消防局在今天中午11時01分接獲報案，國華街發生車禍，有民眾受困車內，立即派遣第一大隊第一分隊出動消防車、救護車組前往救援。
救護人員到達現場時為1名53歲男性不明原因自撞店家攤販。據現場人員表示，小客車突然衝進店家，幸好沒有傷及人員，店家查看車內駕駛沒有反應，立即報案。救護人員協助男子脫困後，量測生命徵象，對聲音有反應、監測血壓、血氧、血糖、體溫等，評估傷者明顯無外傷合併車輛受損不嚴重研判非高能量機轉，初步臆斷傷者為內科導致車禍外科，後送途中給予患者平躺及維持生命徵象監測，送往基義基督教醫院，於到達醫院前意識恢復。
嘉義市政府消防局提醒民眾，如發現有頭暈、無力、冒冷汗、發抖等症狀，應立即就醫檢查，勿勉強駕駛動力車輛上路；如果真的發生嚴重休克，喪失意識，無法自行處理時，最好還是趕快撥打119，將病患送至急診室進行緊急處置，現場救護人員實施急救處置時，請民眾勿催促送醫，讓傷病患能獲得更好的照護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言