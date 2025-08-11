深夜開山路跨對向撞休旅車害女駕駛受傷 新北男酒測值0.92遭逮

新北市25歲林男昨晚9時許酒後開車行經新店區下龜山橋時，疑為閃車跨越雙黃線，擦撞對向39歲黎女駕駛的休旅車。救護人員獲報趕抵發現黎女手部擦挫傷，所幸送醫後已無大礙。林男經酒測驚見酒測值達0.92，警方詢後將林男依公共危險罪嫌送辦。

新店警方昨天晚間9時許接獲報案，新店區新烏路二段發生交通事故。警員趕抵發現25歲林男開車沿新烏路往烏來方向行駛，林男自稱為閃避左側來車才會失控跨越雙黃線撞上對向39歲黎女駕駛的休旅車。林男並未受傷，但休旅車駕駛黎女右手前臂輕傷、頭暈，由救護車送往新店慈濟醫院治療。

警方對雙方進行酒測，發現林男酒測值達0.92，黎女酒測值為0並未喝酒。林男坦承在哥哥家中喝了5瓶啤酒，警方初步研判林男酒後駕車加上未保持行車安全間隔才會肇事，詢後將林男依公共危險罪嫌移送法辦，確切肇事原因仍待釐清。

