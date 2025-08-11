快訊

桃園大貨車突偏離車道 計程車擦撞路樹翻覆釀2傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區國際路二段與慈文路今上午發生一起翻車意外，一輛大貨車行駛時向右偏移至外側車道，不慎碰撞68歲鄭姓男子駕駛的計程車，導致計程車擦撞路樹翻覆，鄭男及後座43歲廖姓女乘客均輕微擦挫傷，詳細肇事原因仍待調查。

警方指出，許姓大貨車司機於今上午10時12分許沿國際路二段中間車道往大興西路三段方向行駛，不慎向右偏移侵入外側車道與鄭姓男子駕駛的計程車發生碰撞，導致計程車翻覆，駕駛及乘客均有輕微擦挫傷。

消防人員獲報到場時，2人當下皆意識清楚，鄭姓駕駛肢體疼痛跟左手手背有1公分撕裂傷，廖女則是背部疼痛、右腳疼痛及頭暈，送醫救治後無大礙。

員警獲報立即趕抵現場，協助傷者送醫，經過檢測雙方酒測值為零，後續肇事責任由警方釐清中；警方呼籲汽機車駕駛人遵循號誌、標誌、標線行駛，共同維護行車安全。

桃園市桃園區國際路二段與慈文路今上午發生翻車意外，一輛大貨車碰撞計程車導致計程車擦撞路樹翻覆。記者周嘉茹／翻攝
